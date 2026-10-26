Afrique: Musique africaine - A l'ère du numérique, le défi de transformer le succès en richesse durable

Alors que les musiques africaines connaissent un rayonnement international sans précédent, la question de leur rentabilité économique demeure centrale. Du 28 au 31 octobre 2026, Johannesburg accueillera la neuvième édition de la Music In Africa Conference for Collaborations, Exchange and Showcases (ACCES). Plus de 700 professionnels de plus de 45 pays sont attendus pour réfléchir aux moyens de mieux rémunérer les créateurs, de renforcer les industries musicales africaines et de transformer la visibilité numérique en opportunités économiques durables.

L'afrobeats nigérian conquiert les classements internationaux, l'amapiano sud-africain s'impose sur les pistes de danse du monde entier, tandis que le mbalax sénégalais et les sonorités d'Afrique centrale continuent de séduire de nouveaux publics. Portée par les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et la multiplication des collaborations internationales, la musique africaine s'affirme comme une force majeure de l'industrie culturelle mondiale.

Mais derrière cette dynamique se pose une question essentielle : les artistes africains bénéficient-ils réellement de la valeur économique générée par leur succès ?

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La popularité internationale ne garantit ni une rémunération équitable ni la pérennité des carrières. Entre les difficultés de gestion des droits d'auteur, l'accès limité aux financements, la dépendance à certains intermédiaires et la faiblesse des infrastructures professionnelles, de nombreux créateurs peinent encore à transformer leur notoriété en revenus réguliers.

C'est dans ce contexte que se tiendra, du 28 au 31 octobre 2026 à Johannesburg, la neuvième édition d'ACCES, organisée par la Music In Africa Foundation.

L'événement réunira plus de 700 professionnels issus de plus de 45 pays, parmi lesquels des artistes, producteurs, maisons de disques, éditeurs, promoteurs de spectacles, investisseurs et acheteurs de musique.

Les conférences professionnelles sont programmées les 29 et 30 octobre au Forum, à The Campus, dans le quartier de Bryanston. Elles seront accompagnées de concerts, d'ateliers, d'expositions et de rencontres destinées à favoriser les collaborations commerciales et artistiques.

Le streaming, une révolution aux retombées économiques inégales

L'essor du numérique a profondément transformé les conditions de diffusion de la musique africaine. Désormais, un artiste peut toucher des millions d'auditeurs à travers le monde sans nécessairement dépendre des circuits traditionnels de distribution.

Les plateformes de streaming offrent une visibilité internationale, tandis que les réseaux sociaux permettent à certains titres de connaître une popularité rapide, parfois bien au-delà de leur marché d'origine.

Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives, mais révèle également les déséquilibres économiques du secteur.

Car les millions d'écoutes ne se traduisent pas automatiquement par des revenus importants pour les artistes. La rémunération dépend de plusieurs facteurs, notamment des contrats conclus avec les distributeurs, des territoires d'écoute, des droits détenus sur les enregistrements et des modalités de partage des recettes.

La question de la propriété intellectuelle devient ainsi déterminante. Sans identification précise des ayants droit, sans enregistrement des œuvres et sans mécanismes efficaces de collecte des redevances, une partie de la valeur créée peut échapper aux musiciens et aux autres créateurs.

Pour les professionnels africains, l'enjeu consiste donc à mieux maîtriser les circuits de rémunération et à renforcer leur pouvoir de négociation dans une industrie de plus en plus mondialisée.

Structurer une véritable économie de la musique africaine

Au-delà des plateformes numériques, le développement durable de l'industrie musicale africaine suppose la construction d'un environnement économique capable d'accompagner les artistes tout au long de leur carrière.

Cela passe notamment par la professionnalisation des métiers, le renforcement des sociétés de gestion collective, la formation aux contrats internationaux et l'amélioration de l'accès aux financements.

Les entreprises musicales indépendantes, souvent confrontées à des ressources limitées, doivent également pouvoir investir dans la production, la promotion, la distribution et l'organisation de tournées.

Les discussions d'ACCES 2026 porteront notamment sur le financement des entreprises musicales, le développement des carrières internationales, la valorisation des droits et les possibilités offertes par l'innovation numérique.

L'intégration des marchés africains représente un autre enjeu stratégique. Malgré la richesse et la diversité des créations musicales du continent, les possibilités de circulation des artistes et de leurs œuvres restent inégales selon les pays.

Le développement de réseaux de diffusion, de partenariats entre producteurs et de circuits de spectacles à l'échelle continentale pourrait contribuer à renforcer les revenus des professionnels tout en réduisant leur dépendance à certains marchés extérieurs.

Plus de 80 musiciens pour célébrer la diversité africaine

ACCES 2026 entend également mettre en lumière la créativité du continent à travers son programme ACCES Industry Nights, qui réunira plus de 80 musiciens au cours de quatre soirées, du 28 au 31 octobre.

Parmi les artistes annoncés figurent Sun-El Musician, Blick Bassy, The Joy, Sylent Nqo & The Noisemakers, Rorisang Sechele, Abavuki, Francis Soal, Drega, Maline Aura, Skye Wanda, Kizaba, Kelly Bado, The SN Project, Pilani Bubu et Akra.

Les prestations se dérouleront dans plusieurs espaces culturels de Johannesburg, notamment The Artistry, Untitled Basement et Jozi Gold.

Ces concerts ne constituent pas uniquement des rendez-vous artistiques. Ils offrent également aux musiciens l'occasion de présenter leur travail à des programmateurs, producteurs, promoteurs et acheteurs internationaux.

Pour les artistes émergents, ces rencontres peuvent ouvrir la voie à des contrats de distribution, des invitations à des festivals, des collaborations ou des tournées à l'étranger.

Toutefois, la portée économique de ces opportunités dépendra des accords effectivement conclus et de la capacité des professionnels à assurer leur suivi.

La formation et la place des femmes au cœur des enjeux

Le développement de l'industrie musicale ne repose pas exclusivement sur les interprètes et les producteurs. Il nécessite également des compétences techniques dans les domaines du son, de l'éclairage, de la régie et de la production événementielle.

Dans cette perspective, ACCES sera accompagné du programme Gender@Work 2026, organisé à Johannesburg du 26 au 31 octobre.

Destinée aux femmes souhaitant évoluer dans les métiers techniques de l'événementiel, cette initiative associera formation théorique et expérience pratique auprès des équipes mobilisées pour la conférence.

Elle vise à favoriser l'accès des femmes à des professions essentielles au fonctionnement de l'industrie du spectacle, mais dans lesquelles leur représentation demeure un enjeu.

Cette démarche rappelle que la croissance des industries culturelles africaines dépend aussi de leur capacité à former des professionnels qualifiés, à diversifier les compétences et à créer des perspectives d'emploi au-delà de la seule création artistique.

Faire de la culture un moteur de croissance économique

Le succès international des musiques africaines dépasse aujourd'hui le cadre du divertissement. Il contribue à la visibilité culturelle du continent, stimule les échanges artistiques et peut générer des activités économiques dans plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l'événementiel, la communication et les technologies numériques.

Pour les économies africaines, l'enjeu est de faire de cette dynamique une véritable filière de création de valeur.

Cela suppose des politiques culturelles adaptées, des investissements dans les infrastructures, une meilleure protection de la propriété intellectuelle et l'émergence d'entreprises locales capables de participer durablement à la chaîne de valeur musicale.

Le développement des industries créatives peut également offrir de nouvelles perspectives d'emploi à une jeunesse africaine particulièrement présente dans la création artistique et les usages numériques.

En réunissant à Johannesburg des acteurs de plus de 45 pays, ACCES 2026 ambitionne de renforcer les connexions entre les marchés, de favoriser les investissements et d'encourager une meilleure structuration de l'écosystème musical africain.

Les résultats devront néanmoins se mesurer au-delà des conférences et des spectacles, à travers les partenariats commerciaux, les financements mobilisés et les nouvelles possibilités de rémunération offertes aux créateurs.

Car le véritable enjeu n'est plus seulement de faire rayonner la musique africaine à travers le monde, mais de permettre au continent et à ses artistes de conserver une part plus importante de la richesse qu'ils contribuent à créer.

À l'ère du numérique, transformer la reconnaissance internationale en prospérité économique durable constitue désormais l'un des grands défis de l'industrie musicale africaine.