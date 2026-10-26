Afrique de l'Ouest: Modernisation du cadre budgétaire

Lomé accueille depuis lundi une réunion de l'Observatoire des finances publiques de l'UEMOA, consacrée à la refonte des directives communautaires adoptées en 2009.

Le Togo y fait figure de bon élève, avec un taux de mise en oeuvre de 87,12 %, contre 77,98 % en moyenne dans l'Union.

Experts des huit États membres, Commission de l'UEMOA, Cour des comptes, BCEAO, BOAD et partenaires techniques travaillent à la modernisation du cadre harmonisé des finances publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Représentant le président de la Commission, Alioune Sène a pointé les lacunes relevées lors de la revue annuelle 2026 : des incohérences entre comptabilité publique et comptabilité des biens de l'État, l'absence de règles sur l'amortissement et une utilisation parfois non conforme de l'unité budgétaire.

Surtout, les directives actuelles n'intègrent pas un certain nombre de normes internationales récentes, notamment en matière de statistiques des finances publiques et des normes comptables.

Passé au budget-programme dès 2021, le Togo affiche l'un des meilleurs résultats de l'Union.

« Ce résultat encourageant ne nous fait pas perdre de vue le chemin qui reste à parcourir », a souligné Essokiza Anakpa, directeur général du Budget et des Finances, secrétaire permanent p.i. de le Cellule Cédéao-UEMOA, qui représentait le ministre Essowè Georges Barcola.

Pour lui, la révision ne doit pas se limiter à une mise à jour formelle, mais doit doter l'Union d'un cadre moderne, cohérent et résilient.