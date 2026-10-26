Togo: Trente ans de couture et de détermination

26 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

À Agoè-Lègbassito, en périphérie de Lomé, Antoinette Djikounou confectionne depuis près de trente ans des poupées en tissu, des peluches et des accessoires. Malgré son handicap, elle a choisi de vivre de ses mains.

Girafes, rhinocéros, lapins, poupées, mais aussi sacs à provisions et porte-monnaie : chaque pièce sort entièrement de ses mains. Elle découpe le tissu, assemble, coud et soigne les finitions. Il lui faut une journée entière pour réaliser une seule peluche.

Ses créations sont vendues entre 2 500 et 7 000 francs CFA, selon la taille et le modèle.

À mobilité réduite, Antoinette peine toutefois à s'approvisionner. Ne pouvant pas toujours se rendre au marché, elle dépend de l'aide des autres pour acheter tissus et fournitures. Elle rêve d'un moyen de déplacement adapté qui lui rendrait son autonomie.

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Mais pas question de vivre de la charité. « Je refuse de quémander. Je me bats pour une activité manuelle compatible avec mon handicap », confie-t-elle. Et d'ajouter : « La meilleure aide qu'on puisse m'apporter, c'est d'acheter mes articles. »

Face aux peluches industrielles de mauvaise qualité importées d'Asie, Antoinette défend le fait-main, la patience et le savoir-faire.

Acheter ses produits est une acte de solidarité.

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