Soudan: Un an après le désastre d'El Fasher

communiqué de presse

La prise de contrôle de la capitale du Darfour-Nord a été marquée par des exactions gratuites

« C'est comme si un tsunami avait frappé la ville », a déclaré un habitant qui est revenu à El Fasher, au Soudan, pour découvrir une ville détruite et en grande partie abandonnée après la prise de contrôle par les Forces de soutien rapide (FSR) en octobre 2025.

Pendant 18 mois, les FSR ont assiégé la ville, creusant une tranchée tout autour de celle-ci les derniers mois, forçant les habitants affamés à survivre en se nourrissant de fourrage pour animaux, jusqu'à ce que même celui-ci vienne à manquer.

Au cours des dernières semaines du siège, les FSR ont de plus en plus recouru à des drones pour prendre pour cible les soldats du gouvernement, les groupes armés alliés et les civils pris au piège dans une zone exiguë, faisant de nombreux mutilés et morts.

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Pendant les derniers jours de l'offensive, les FSR ont commis de multiples massacres. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'Homme estime que plus de 6 000 personnes ont été tuées en seulement trois jours.

Les combattants des FSR ont également commis des violences sexuelles généralisées à l'encontre des femmes et des filles et se sont livrés à un vaste réseau d'enlèvements contre rançon, tuant celles et ceux qui ne pouvaient pas payer. Des milliers de civils pourraient encore croupir dans leurs cachots.

Des contractuels militaires privés colombiens, formés dans des bases militaires des Émirats arabes unis, ont été déployés aux côtés des FSR sur les lignes de front, où ils pilotaient des drones et maniaient l'artillerie. Les témoignages des survivants confirment que ces sous-traitants étaient présents lors de certaines des pires atrocités.

La mission d'enquête de l'ONU sur le Soudan a conclu que la campagne menée par les FSR présentait les « signes distinctifs d'un génocide », venant s'ajouter à un ensemble de preuves de plus en plus accablantes concernant les crimes graves commis par les FSR .

Les gouvernements n'ont pas agi pour empêcher ces atrocités. À la suite de ces événements, plusieurs gouvernements ont formé une coalition afin d'empêcher de nouvelles atrocités et de promouvoir la justice au Soudan ; ils doivent désormais agir conjointement pour répondre aux demandes des survivants, qui souhaitent que les responsables soient traduits en justice.

Un an plus tard, le commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », n'a même pas fait l'objet de sanctions - à l'exception d'une mesure prise précédemment par l'administration du président Biden - malgré les crimes commis par ses combattants. Le Global Security Services Group (GSSG), la société basée aux Émirats arabes unis qui aurait engagé les combattants colombiens, n'a pas été sanctionnée, et les Émirats arabes unis ne sont pas non plus tenus pour responsables de leur soutien militaire aux FSR, bien que cela constitue une violation de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU au Darfour.

Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis font pression pour une extension à l'ensemble du pays de l'embargo sur les armes. Or, le régime actuel de l'ONU en matière d'armes et de sanctions n'a été renouvelé que pour quelques mois, et la publication du dernier rapport de son groupe d'experts a été reportée.

Contrairement aux tsunamis, les horreurs d'El Fasher auraient pu être évitées. Un an après, les acteurs internationaux devraient veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais, prendre des mesures audacieuses pour protéger les civils et demander des comptes aux responsables.