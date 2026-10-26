Tunisie: Moscou disposée à négocier des projets de coopération dans le domaine énergétique

26 Octobre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Amira

TUNIS/Tunisie — Le Vice-Président de l'administration du président de la Fédération de Russie, Maxim Orechkine, a affirmé la disponibilité de son pays à renforcer la coopération et le partenariat avec la Tunisie, soulignant l'ouverture de Moscou aux propositions tunisiennes, notamment, dans le secteur énergétique.

« Nous sommes prêts à négocier avec la Tunisie sur différents projets de coopération et sommes ouverts aux propositions tunisiennes, en particulier dans le domaine de l'énergie », a indiqué le responsable russe à l'Agence TAP, lors d'une conférence tenue en marge d'un Forum des médias organisé dans le cadre du troisième sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique.

Répondant à une question adressée par l'Agence TAP sur les perspectives du partenariat tuniso-russe et les moyens de le développer, notamment, dans le secteur énergétique, Orechkine a précisé que la Russie est disposée à examiner les différents projets proposés, insistant sur l'importance d'une démarche concertée afin de concevoir des projets répondant aux besoins des deux parties, plutôt que d'imposer des plans ou des projets préétablis.

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Le responsable russe a, également, évoqué l'énergie nucléaire à usage pacifique comme un domaine de coopération possible avec les pays africains, susceptible de contribuer au renforcement de leur souveraineté énergétique et au développement de leurs capacités de production d'électricité.

Ces déclarations s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du troisième sommet Russie-Afrique, prévu à Moscou les 28 et 29 octobre 2026, ainsi que du forum économique et humanitaire qui l'accompagnera.

Les travaux porteront, notamment, sur les perspectives de développement de la coopération russo-africaine dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des technologies et de la sécurité alimentaire.

À travers ce sommet, Moscou entend consolider ses partenariats économiques avec les pays africains, accroître les échanges commerciaux et explorer de nouvelles possibilités d'investissement et de coopération, et ce, dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses relations économiques internationales.

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