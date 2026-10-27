Ethiopie: Le CICR réaffirme son engagement en faveur de son partenariat avec le pays

26 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a réaffirmé son engagement à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie, saluant les efforts humanitaires de la Société éthiopienne de la Croix-Rouge (ERCS).

Au cours d'entretiens avec le président Taye Atske Selassie, Mamadou Sow, directeur régional de l'CICR pour l'Afrique, a salué l'ERCS pour son action humanitaire à travers le pays et a souligné l'importance du droit international humanitaire et d'un leadership fort pour garantir que l'aide essentielle parvienne aux personnes dans le besoin.

Le président Taye et Mamadou Sow ont échangé sur la validité et l'importance du droit international humanitaire.

M. Sow a également félicité le président Taye pour avoir encouragé la coopération entre les principales institutions gouvernementales éthiopiennes, notamment les ministères de la Santé, de la Justice et de la Défense.

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Il a salué l'accès et l'accueil accordés au CICR en Éthiopie, qui permettent à l'organisation de mener à bien ses opérations humanitaires.

Soulignant l'importance de la collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne (ERCS), M. Sow a décrit cette organisation comme un partenaire clé dans la mise en oeuvre de programmes axés sur l'eau, la santé et la sécurité alimentaire à travers l'Éthiopie.

« La Croix-Rouge éthiopienne est une organisation formidable », a déclaré M. Sow. « C'est notre partenaire privilégié dans ce pays, avec lequel nous travaillons dans toute l'Éthiopie sur les questions d'eau, de santé et de sécurité alimentaire. »

Il a également salué le vaste réseau de bénévoles de la Croix-Rouge éthiopienne, décrivant ces derniers comme la colonne vertébrale de l'organisation et, plus largement, du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat, car il repose sur de très nombreux bénévoles qui constituent le coeur battant de notre mouvement mondial », a ajouté Sow. « Nous sommes très fiers de leur travail, ainsi que du soutien sans faille que l'Éthiopie apporte à sa Croix-Rouge. »

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