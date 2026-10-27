Roumanie, 13e journée, 1re division

Eloigné des terrains depuis le 13 septembre, Gabriel Charpentier a fait son retour à la compétition. L'attaquant de 27 ans est entré en jeu à la 69e lors du revers d'Arges face à l'UTA Arad (0-1).

Russie, 12e journée, 1re division

Baltika rapporte un point de Krasnodar (1-1). Impérial en défense centrale, Loris Mouyokolo a égalisé à la 90e+4 d'une reprise de volée du droit.

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Le premier but en Russie de l'ancien Lorientais, qui figure dans l'équipe-type de cette 13e journée de Russian Premier League.

Après 12 journées, le promu est 9e avec 14 points, à 11 points du podium.

Russie, 15e journée, 2e division

Mauvaise soirée pour Emmerson Illoy Ayyet, qui marque contre son camp, dès la 1re minute de jeu, en coupant un centre tendu au premier poteau. Ensuite averti à la 25e, il a joué l'intégralité du match nul du Torpedo Moscou face au Rotor Volgograd (1-1).

Sans Erving Botaka Yoboma, non retenu, Leningradets prend un point à Neftekhimik (1-1).

Serbie, 15e journée, 2e division

Sans Prestige Mboungou, absent de longue date, le TSC Topola Backa l'emporte 2-1 à Teleoptik.

Slovénie, 16e de finale de la Coupe

Koper est sorti par le Tabor Sezana (0-1). Titulaire, Simon Nsana a joué 67 minutes.

Suède 25e journée, 1re division

Vasteras chute face à Halmstad (1-2). Sous les yeux de Bonaventure Lendambi, resté sur le banc.