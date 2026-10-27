Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Kosovo, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pays de Galle, Pologne et Portugal)

26 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Kosovo, 11e journée, 1re division

Drita s'impose 3-0 à Pristina. Sans Raddy Ovouka, remplaçant.

Lettonie, 34e journée, 1re division

Daugavpils s'impose 1-0 à Jelgava. Avec Ceti Taty Tchibanda titulaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Luxembourg, 11e journée, 1re division

Averti à deux reprises, Herman Moussaki a été expulsé à la 37e et laisse Dudelange s'incliner à Dudelange en infériorité numérique.

Malte, 10e journée du tournoi d'ouverture, 1re division

Deuxième défaite d'affilée pour Marsaxlokk et Christoffer Mafoumbi, battus à Sliema (1-2).

Les Hamrun Spartans l'emportent à Valletta (2-1). Sans Messie Biatoumoussoka, absent depuis le début de la saison.

Norvège, 12e journée, 1re division

Mark Mampassi est resté sur le banc lors du succès de Rosenborg à HamKam (3-0).

Pays-Bas, 12e journée, 2e division

Den Bosch fait match nul face à Maastricht (2-2). Titulaire, Kévin Monzialo a donné, dès la 9e minute, une passe décisive à Karlsson Grach après une percée fulgurante.

Encore deux bons centres à la 51e et à la 67e.

Sa septième passe de la saison.

Pays de Galles, 14e journée, 1re division

Caernarfon bat Briton Ferry (3-1). Remplaçant, Offrande Zanzala est entré à la 76e.

Pologne, 12e journée, 1re division

Le Gornik Zabrze prend un point chez le Widzew Lodz (1-1). Remplaçant, Yvan Ikia Dimi n'est pas entré en jeu.

Pologne, 13e journée, 3e division

Le Stal Wola prend trois points face à Sandecja (1-0). Sans Gédéon Nongo, absent du groupe.

Portugal, 9e journée, 1re division

L'Estrela Amadura chute face à Casa Pia (0-2). Beni Souza Loussakou est entré à la 61e.

Mons Bassouamina a fait son apparition à la 80e lors du lourd revers du Maritimo Funchal à Guimaraes (0-5).

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.