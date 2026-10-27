Kosovo, 11e journée, 1re division

Drita s'impose 3-0 à Pristina. Sans Raddy Ovouka, remplaçant.

Lettonie, 34e journée, 1re division

Daugavpils s'impose 1-0 à Jelgava. Avec Ceti Taty Tchibanda titulaire.

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Luxembourg, 11e journée, 1re division

Averti à deux reprises, Herman Moussaki a été expulsé à la 37e et laisse Dudelange s'incliner à Dudelange en infériorité numérique.

Malte, 10e journée du tournoi d'ouverture, 1re division

Deuxième défaite d'affilée pour Marsaxlokk et Christoffer Mafoumbi, battus à Sliema (1-2).

Les Hamrun Spartans l'emportent à Valletta (2-1). Sans Messie Biatoumoussoka, absent depuis le début de la saison.

Norvège, 12e journée, 1re division

Mark Mampassi est resté sur le banc lors du succès de Rosenborg à HamKam (3-0).

Pays-Bas, 12e journée, 2e division

Den Bosch fait match nul face à Maastricht (2-2). Titulaire, Kévin Monzialo a donné, dès la 9e minute, une passe décisive à Karlsson Grach après une percée fulgurante.

Encore deux bons centres à la 51e et à la 67e.

Sa septième passe de la saison.

Pays de Galles, 14e journée, 1re division

Caernarfon bat Briton Ferry (3-1). Remplaçant, Offrande Zanzala est entré à la 76e.

Pologne, 12e journée, 1re division

Le Gornik Zabrze prend un point chez le Widzew Lodz (1-1). Remplaçant, Yvan Ikia Dimi n'est pas entré en jeu.

Pologne, 13e journée, 3e division

Le Stal Wola prend trois points face à Sandecja (1-0). Sans Gédéon Nongo, absent du groupe.

Portugal, 9e journée, 1re division

L'Estrela Amadura chute face à Casa Pia (0-2). Beni Souza Loussakou est entré à la 61e.

Mons Bassouamina a fait son apparition à la 80e lors du lourd revers du Maritimo Funchal à Guimaraes (0-5).