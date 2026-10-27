Maroc: Droits d'auteur - Le blocage devient une arme légale

Avec la loi 013-26, appliquée depuis le 10 août, le Maroc se donne les moyens de faire taire les diffusions pirates, avec la justice comme arbitre et les opérateurs comme exécutants.

Quand l'écran s'éteint

Regarder des chaînes payantes sans abonnement, via un service IPTV, devient une pratique à haut risque. Les opérateurs de télécommunications peuvent désormais couper l'accès à une diffusion jugée illicite, et c'est la nouvelle loi sur les droits d'auteur et les droits voisins qui leur en impose l'obligation. Le consommateur le plus insouciant de la planète se rendra compte un jour qu'une adresse IP ne protège pas de l'impunité.

La loi n° 013-26 a modifié le texte de l'an 2000 en une douzaine de points. Elle a été publiée au Bulletin officiel n° 7533 du 10 août 2026, dans son édition arabe, et a force de loi depuis cette date. Sa version française officielle reste introuvable. Une réforme censée aligner le droit sur le numérique voyage donc en première classe en arabe, tandis que sa traduction en français n'a toujours pas trouvé son billet.

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Le projet est passé en Conseil de gouvernement le 4 juin. Il a ensuite été voté en juillet à la Chambre des représentants, par 85 voix contre 35, puis à la Chambre des conseillers, par 46 voix pour et une abstention. L'opposition a reproché au texte de toucher à la logique de la redevance sur la copie privée.

Définir pour mieux sanctionner

Le premier geste du législateur a été de préciser ce que l'on entend par piratage. Le concept est étendu à toute exploitation non autorisée d'une oeuvre par des techniques numériques ou sur Internet, y compris les contenus audiovisuels.

Il est intéressant de noter que l'IPTV n'est jamais citée dans le texte et que la législation ne porte pas sur une technologie mais plutôt sur une conduite: la diffusion ou la retransmission d'un programme protégé sans l'accord des ayants droit. Selon Dalal Mhamdi Alaoui, directrice générale du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins, les principaux perdants sont les artistes, les producteurs et les investisseurs, notamment les chaînes payantes.

Le deuxième volet de la réforme est consacré aux agents du Bureau. Assermentés, ils sont autorisés à enquêter et à constater les infractions. Ils ont accès aux commerces et à d'autres lieux, aux systèmes d'information et aux moyens de transport, et peuvent examiner et copier les documents et les registres qui leur sont utiles. La loi les protège contre les entraves dans l'exercice de leur fonction, et leurs procès-verbaux sont envoyés au ministère public. Pour les personnes récidivistes, les sanctions peuvent atteindre jusqu'à quatre ans de prison et 600.000 dirhams d'amende.

La direction du Bureau l'a rappelé lors d'une rencontre sur la propriété intellectuelle tenue à Casablanca à la mi-octobre: aucune procédure ne se fait sans l'intervention du magistrat. Ce sont les procureurs qui décideront, le cas échéant, des saisies d'appareils, de documents ou de tout autre moyen soupçonné d'avoir servi à un acte de piratage. Le Bureau recueille les éléments, l'autorité judiciaire fait le tri. Ce mécanisme rassure, car un pouvoir d'enquête n'est supportable que s'il est contrôlé.

Les opérateurs sommés d'agir

L'élément le plus novateur est sans doute le dernier maillon. La loi implique directement les opérateurs de télécommunications et l'ANRT, leur régulateur, en les chargeant de mesures provisoires de suspension ou d'interdiction des contenus présumés illicites. Maroc Telecom, Inwi et Orange fournissent l'accès et les abonnements. Le principe est simple: quand un contenu est soupçonné d'être piraté, l'adresse IP qui le diffuse est bloquée, qu'elle appartienne à un particulier ou à une entreprise.

Cette faculté n'est pas laissée à l'arbitraire. En règle générale, les opérateurs agissent sur le fondement d'une décision de justice, le plus souvent rendue en référé par le président du tribunal de première instance. Cette procédure d'urgence a un but précis: suspendre provisoirement une diffusion litigieuse pour empêcher que le préjudice du titulaire des droits ne s'aggrave. Ensuite viendra le procès au fond, avec ses débats contradictoires, où chacun défendra ses positions juridiques et ses intérêts commerciaux.

Un arsenal à l'épreuve du réel

La mise en oeuvre sera le véritable test. Une adresse IP peut servir plusieurs services à la fois, et un blocage mal ciblé risque de toucher des utilisateurs innocents. Les diffuseurs pirates, eux, déplacent leurs serveurs et changent de noms de domaine en quelques heures, ce qui oblige les autorités à surveiller une cible mobile.

L'exemple français est instructif: le régulateur de l'audiovisuel y a obtenu, en janvier 2026, le blocage de dix-neuf noms de domaine de streaming sportif illégal, avec la possibilité d'en ajouter au fil de la saison. La question de la transparence reste ouverte: qui connaîtra la liste des adresses bloquées, et vers qui se tournera celui dont le service a été coupé à tort? La réforme a le mérite de sortir le droit d'auteur de l'ère des cassettes et des CD.

Elle donne au Bureau des outils d'enquête, à la justice un rôle central et aux opérateurs un devoir nouveau. Elle devra maintenant montrer son équilibre, entre la protection des créateurs et la garantie des libertés, entre l'efficacité du blocage et la précision de la cible. Une loi qui coupe le signal doit, tôt ou tard, rendre des comptes à ceux qu'elle prive d'écran.