Soudan: Le pays et UNICEF renforcent la coopération pour soutenir l'éducation

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, Al-Tohami Al-Zein a examiné lundi avec une délégation de l'UNICEF les moyens de renforcer la coopération et de coordonner les interventions éducatives en fonction des priorités du ministère.

Le ministre a souligné la nécessité d'un partenariat efficace avec l'organisation, fondé sur la coordination de la planification et de la mise en oeuvre, la définition des priorités ainsi que le suivi et l'évaluation des programmes. La rencontre s'est déroulée en présence du sous-secrétaire du ministère, Ahmed Khalifa Omar, et du directeur du Centre national des programmes scolaires et de la recherche pédagogique, Muawiya Al-Sir Qushi.

Le spécialiste de l'éducation à l'UNICEF, Abdelrahman Al-Doud, a présenté les projets menés avec l'organisation Save the Children au profit de 851 écoles. Ces interventions comprennent des aides scolaires, la fourniture de matériel pédagogique et de mobilier scolaire, ainsi que des actions de sensibilisation, de soutien psychosocial et de formation des enseignants.