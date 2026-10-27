Soudan: Amnesty International accuse les Émirats de continuer à armer les FSR

Amnesty International affirme - dans un nouveau rapport- que les Émirats Arabes Unis continuent de fournir des armes aux Forces de Soutien Rapide (FSR), utilisées selon l'organisation pour commettre des exactions contre les civils soudanais et prolonger la guerre.

À un an de la prise d'El-Fasher par FSR, en octobre 2025, l'ONG décrit une ville où les habitants restent exposés aux détentions arbitraires, à la torture, à la surveillance permanente et à la restriction de l'aide humanitaire. Elle estime qu'il reste moins de 70 000 habitants, contre plus d'un million avant la guerre.

Amnesty rejette les assurances des FSR sur la sécurité d'El-Fasher et appelle à la libération immédiate des détenus, à la fin des tortures, des homicides illégaux et du travail forcé. Elle dénonce aussi la famine imminente au Darfur du Nord et l'inaction de la communauté internationale.

L'organisation demande à tous les États de cesser de fournir des armes aux belligérants et de suspendre les transferts d'armes vers les Émirats tant que Dubaï ne mettrait pas fin à son soutien présumé aux FSR.