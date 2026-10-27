Soudan: Le président irakien reçoit l'ambassadeur du Soudan à la fin de sa mission

Le président irakien, Nizar Amedi a reçu lundi au palais Al-Salam à Bagdad, l'ambassadeur du Soudan en Irak, Abdelrahim Sir Al-Khatim Abdelrahman, à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique.

Le président irakien a salué les efforts déployés par l'ambassadeur au cours des années de service, notamment sa contribution au renforcement des relations bilatérales et au développement de la coopération entre les deux pays. Il lui a souhaité plein succès dans ses futures fonctions.

De son côté, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude pour la coopération dont il a bénéficié de la part des différentes institutions irakiennes et salué les liens fraternels unissant l'Irak et le Soudan. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre les efforts visant à consolider les relations bilatérales et à élargir les domaines de coopération au service des intérêts et des aspirations communs.

La rencontre s'est déroulée en présence, du côté irakien, du ministre chargé des Affaires de la présidence, Yahya Al-Mahmoudi, ainsi que de conseillers économiques, le côté soudanais comprenait le conseiller Mujahid Abdelrahman, chef adjoint de la mission, et le conseiller technique Mujahid AbdulSamad.