Soudan: Le ministre de la Culture arrive à Bakou

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eaysir est arrivé dans la capitale azerbaïdjanaise à l'invitation de son homologue, Adil Karimli, pour participer à la 7e édition du Forum international du dialogue des cultures.

Le ministre a été accueilli à l'aéroport international Heydar Aliyev par l'ambassadeur du Soudan en Azerbaïdjan, Anas Al-Tayeb Al-Jilani, et plusieurs membres de l'ambassade.

Il doit s'adresser mardi à la réunion ministérielle des ministres de la Culture. En marge du forum, il tiendra plusieurs rencontres avec ses homologues participants, notamment avec le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim bin Mohammed Al Malik.