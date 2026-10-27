Afrique de l'Est: L'Éthiopie appelle à une coopération régionale renforcée concernant les cours d'eau partagés

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à une coopération régionale renforcée et à une utilisation équitable des ressources en eau transfrontalières, en mettant l'accent sur l'hydro-diplomatie comme voie vers l'intégration régionale.

Cet appel a été lancé lors de l'ouverture de la 3e Semaine éthiopienne de l'eau et de l'énergie, qui se déroule du 26 au 30 octobre sous le thème : « Promouvoir des politiques fondées sur la science et des partenariats pour un avenir sûr en matière d'eau et d'énergie ».

Dans un message transmis au nom du ministre de l'Eau et de l'Énergie, le Dr Ing. Habtamu Itefa, le ministère a souligné que les cours d'eau partagés nécessitaient un engagement constructif, des informations fiables et une coopération concrète afin de transformer les défis communs liés à l'eau en opportunités de développement et de stabilité régionale.

Il a souligné que l'eau et l'énergie sont essentielles à la sécurité alimentaire, à la santé publique, à la croissance industrielle, à la création d'emplois, à la durabilité environnementale et au développement national.

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Le ministère a également appelé à une planification intégrée afin de maximiser les retombées du développement, de réduire le gaspillage des ressources et de renforcer la résilience.

Le ministère a mis en avant le potentiel considérable de l'Éthiopie en matière d'eau et d'énergies renouvelables, soulignant la nécessité de transformer ces ressources en développement durable grâce à une gestion efficace des ressources, à une coordination entre les institutions et à une mise en œuvre résolue.

L'élargissement de l'accès à une énergie abordable et fiable, l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, le renforcement de l'irrigation et de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, ainsi que la protection des nappes phréatiques et des bassins versants ont été identifiés comme des priorités essentielles.

Il a également souligné l'importance de la science, de l'information numérique et des technologies modernes pour orienter les décisions politiques et les investissements en matière de développement.

Le renforcement de la surveillance hydrologique et météorologique, l'amélioration des systèmes d'information sur les bassins versants, le suivi de la qualité de l'eau et la production de données fiables sur l'énergie contribueraient à identifier les risques, à hiérarchiser les investissements et à évaluer les résultats en matière de développement, a-t-il noté.

Le ministère a en outre insisté sur la nécessité de combler le fossé entre la recherche scientifique et l'élaboration concrète des politiques en renforçant la collaboration entre les chercheurs, les institutions gouvernementales, les investisseurs, les prestataires de services et les communautés locales.

Il a appelé à une approche coordonnée associant le gouvernement, le secteur privé, les universités, les instituts de recherche, les partenaires de développement et les communautés afin d'améliorer la prestation des services, de mobiliser les investissements et d'assurer la gestion durable des ressources naturelles.

Le ministère a également souligné l'importance d'intégrer l'eau, l'énergie, la production alimentaire et la protection des écosystèmes dans la planification du développement, en notant que le lien entre l'eau, l'énergie, l'alimentation et les écosystèmes peut contribuer à maximiser les bénéfices des investissements tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

Au-delà des discussions politiques, le forum devrait déboucher sur des recommandations concrètes, des partenariats renforcés, des projets prêts à être financés et des mesures pratiques visant à améliorer les services dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.

Le ministère a souligné que la concrétisation de ces objectifs en résultats tangibles nécessite des institutions compétentes, des responsabilités clairement définies, un financement durable, une réglementation efficace et une obligation de rendre des comptes.

La 3e Semaine éthiopienne de l'eau et de l'énergie a réuni des responsables gouvernementaux, des membres du corps diplomatique, des partenaires au développement, des dirigeants du secteur privé, des chercheurs, des universitaires, des entrepreneurs, des consultants et des représentants de la société civile afin d'étudier des politiques fondées sur la science et de nouer des partenariats en vue d'un avenir garantissant la sécurité de l'approvisionnement en eau et en énergie.