Maroc: Programme gouvernemental 2026-2031 - Du changement annoncé à l'obligation de résultats

Une nouvelle approche de l'action gouvernementale : Quelle rupture avec les politiques précédentes ?

La déclaration gouvernementale 2026-2031 intervient dans un contexte où les attentes sociales dépassent désormais la simple annonce de réformes. Pouvoir d'achat, emploi, santé, éducation et disparités territoriales constituent les véritables critères d'appréciation de l'action publique.

Le changement majeur annoncé réside dans le passage de l'extension de la protection sociale à la qualité des prestations, du volume des investissements à leur rentabilité économique et sociale, et de la multiplication des programmes à leur complémentarité.

Cette réorientation traduit une ambition politique : faire de l'amélioration des conditions de vie la finalité de la croissance économique.

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Croissance et finances publiques : comment financer les ambitions sociales sans compromettre les équilibres budgétaires ?

Le programme fixe des objectifs précis : croissance annuelle moyenne de 5%, inflation autour de 2%, déficit budgétaire proche de 3% du PIB et dette publique ramenée à 62% en 2031.

Leur réalisation suppose une mobilisation accrue de l'investissement privé, appelé à représenter les deux tiers de l'investissement national, ainsi qu'une réforme de la fiscalité et des entreprises publiques.

Le véritable arbitrage concerne cependant la répartition des ressources entre investissements productifs, dépenses sociales et préservation des équilibres financiers.

Le projet de loi de Finances 2027 devra apporter les premières réponses, en précisant les crédits, les bénéficiaires et les échéances. Sans programmation pluriannuelle, les objectifs risquent de rester déconnectés des capacités budgétaires.

Pouvoir d'achat : Comment transformer les mesures annoncées en gains réels pour les ménages ?

Plusieurs engagements introduisent des perspectives concrètes : relèvement progressif de l'aide sociale directe de 500 à 1.000 dirhams, minimum des pensions principales porté à 3.000 dirhams, pension de réversion pouvant atteindre 100 % pour les veuves et prise en charge automatique des factures d'électricité jusqu'à 100 dirhams pour les ménages éligibles.

La réforme progressive de l'impôt sur le revenu doit également améliorer le salaire net.

Ces mesures appellent trois évaluations: le gain réel de revenu disponible, l'évolution des prix des produits essentiels et la capacité des mécanismes sociaux à atteindre effectivement leurs bénéficiaires.

La réorganisation des circuits de commercialisation des produits alimentaires devra, parallèlement, réduire les coûts intermédiaires et renforcer la transparence des prix.

Emploi et services publics : comment passer des objectifs chiffrés à des résultats concrets pour les citoyens?

La formation annuelle de 100.000 jeunes et l'accès de 100.000 autres à une première expérience professionnelle constituent des objectifs quantifiables. Leur efficacité devra être appréciée à travers les taux d'insertion à six et douze mois, la stabilité des emplois et les rémunérations.

Dans l'éducation, l'objectif de 80% d'élèves maîtrisant les apprentissages fondamentaux d'ici 2031 et celui de zéro décrochage scolaire en 2030 imposent un suivi annuel par territoire.

En matière de santé, la priorité devra porter sur les délais d'attente, l'accès aux spécialistes et la qualité des urgences.

Les 25 milliards de dirhams destinés au développement territorial devront, quant à eux, être répartis selon les besoins identifiés et accompagnés d'indicateurs publics de réalisation.

L'USFP dans la majorité : comment conjuguer identité politique, convergence programmatique et responsabilité gouvernementale ?

La participation de l'USFP s'inscrit dans une convergence programmatique autour de l'Etat social, de la justice territoriale et de la modernisation institutionnelle.

Cette convergence n'efface pas les engagements spécifiques du parti. Elle lui confère une responsabilité supplémentaire: défendre leur traduction dans les arbitrages gouvernementaux, les lois de Finances et les initiatives parlementaires.

Ses propositions concernant la gouvernance, la culture et la généralisation de l'amazigh devront également trouver leur place dans la programmation sectorielle.

La participation gouvernementale prend ainsi son sens dans la capacité à transformer des engagements politiques en décisions financées et évaluables.

L'exécution du programme : Comment transformer les engagements en résultats et restaurer la confiance des citoyens ?

Les expériences précédentes ont montré que les difficultés surgissent souvent entre l'annonce des objectifs et leur exécution.

Pour réduire cet écart, chaque ministère devrait publier annuellement ses engagements, les crédits mobilisés, les réalisations obtenues et les retards constatés.

Les cent premiers jours devront permettre de préciser les responsabilités, les échéances et les premiers instruments de suivi.

La crédibilité de cette nouvelle majorité dépendra moins de l'ampleur des annonces que de sa capacité à démontrer leurs effets.

Car entre une croissance de 5% affichée dans les statistiques et un progrès social perceptible dans les revenus, l'emploi, les soins et l'éducation se joue l'essentiel : la confiance des citoyens dans l'action publique et dans les institutions démocratiques.