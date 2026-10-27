Maroc: Les prix des viandes et des légumes bondissent de 4,3% en septembre - Le renchérissement des produits alimentaires accélère l'inflation

26 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Les prix à la consommation ont poursuivi leur progression pour le deuxième mois consécutif. Après une hausse de 0,8% en août, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,0% en septembre 2026, selon une note d'information du Haut-commissariat au plan (HCP).

La hausse des prix à la consommation s'est accentuée, sous l'effet notamment de la hausse de 1,6% des prix alimentaires et de 0,4% de ceux des produits non alimentaires, souligne la note relative à l'Indice des prix à la consommation du mois de septembre 2026.

L'analyse des données recueillies montre que les hausses des prix des produits alimentaires observées entre août et septembre 2026 ont concerné principalement les « Viandes » et les « Légumes » (4,3%), le « Lait, fromage et œufs » (1,6%), les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes » (0,2%) et les «Fruits » (0,1%).

Les carburants tirent les prix non alimentaires à la hausse

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A l'inverse, les prix des « Poissons et fruits de mer » et du « Café, thé et cacao », ont respectivement baissé de 0,4% et 0,3% au cours du même mois. Concernant les produits non alimentaires, l'institution publique précise que la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants », en hausse de 2,0%.

A titre de rappel, les hausses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2026 avaient concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» et le « Lait, fromage et œufs » (2,8%), les « Viandes » (2,2%), les «Légumes» (1,0%) et le « Café, thé et cacao » (0,3%).

En revanche, les prix avaient diminué de 1,9% pour les « Fruits ». Quant aux produits non alimentaires, le HCP avait indiqué dans sa précédente note que la hausse concernait principalement les prix des « Carburants » (9,8%).

En septembre, les chiffres révèlent par ailleurs que les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Laâyoune (2,8%), à Beni-Mellal (2,4%), à Guelmim (1,6%), à Marrakech (1,4%), à Rabat (1,3%), à Settat (1,1%), à Fès et Kénitra (1,0%). Elles ont été moins importantes à Meknès et Dakhla (0,8%), à Agadir et Errachidia (0,7%), à Casablanca et Tanger (0,6%) et à Safi (0,5%). En revanche, Al-Hoceima a enregistré une baisse de 0,3%.

A titre de comparaison, en août 2026, les hausses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Al-Hoceima (1,6%), à Agadir (1,4%), à Tétouan, Safi et Beni-Mellal (1,2%), à Oujda (1,1%), à Fès (1,0%), à Tanger (0,9%), à Rabat, Settat et Errachidia (0,8%), à Marrakech, Meknès, Laâyoune, Dakhla et à Guelmim (0,6%) et à Casablanca et Kénitra (0,5%).

Une inflation annuelle limitée à 0,5%

Sur un an, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,5% au cours du mois de septembre 2026, a fait savoir le HCP qui justifie cette évolution par « la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 2,8% et la baisse de celui des produits alimentaires de 2,5% ».

S'agissant des produits non alimentaires, les variations vont d'une stagnation pour la « Communication » à une hausse de 9,4% pour le « Transport », a-t-il souligné.

A titre de rappel, en glissement annuel, l'indice des prix à la consommation avait enregistré une baisse de 0,3% au cours du mois d'août 2026, sous l'effet de la baisse de l'indice des produits alimentaires de 3,9% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 2,5%.

Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d'une baisse de 0,2% pour la «Communication» à une hausse de 7,3% pour le «Transport».

En conséquence, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de septembre 2026 une hausse de 0,5% par rapport au mois d'août 2026 et de 0,6% par rapport au mois de septembre 2025.

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