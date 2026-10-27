Soudan: Le Premier Ministre rend une décision exonérant les intrants de la production industrielle des droits de douane et des taxes

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a rendu lundi une décision exonérant les intrants de la production industrielle des droits de douane et des taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Le décret a donné des instructions aux ministères des Finances, de l'Industrie et du Commerce, aux Forces des douanes, au service des renseignements généraux et aux autres autorités concernées de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.

Cette décision vient dans le cadre du souci de l'État de soutenir et d'encourager les industries nationales, ce qui contribue à la reconstruction du secteur industriel et à lui permettre de jouer son rôle pour la réalisation du développement économique dans le pays.