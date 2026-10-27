Soudan: Le Président du CST rencontre le secrétaire général de la Ligue arabe

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a accueilli Lundi au Palais républicain le Secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil Fahmi, en présence du ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, et du chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan auprès de la République arabe d'Égypte, ambassadeur Omar Al-Farouq.

Dans une déclaration à la presse, Dr Fahmi a dit que le Soudan représente une importance particulière dans le monde arabe, soulignant son rôle remarquable pour soutenir et défendre les questions arabes, et affirmant l'engagement de la Ligue arabe à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et à appuyer ses institutions nationales.

Il a précisé que sa visite au Soudan vient dans le cadre de l'intérêt du monde arabe pour la cause soudanaise et de la nécessité d'y traiter, soulignant l'engagement de la Ligue à protéger les intérêts du Soudan dans le contexte des décisions prises par les Conseils ministériels arabes, tant au niveau ministériel qu'au niveau du sommet, qui visent ensemble à instaurer la paix et la stabilité au Soudan et à soutenir les processus de reconstruction.

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Le secrétaire général de la Ligue arabe a ajouté qu'il poursuivrait ses dialogues et ses rencontres avec les responsables et la commission chargée de préparer le dialogue soudanais, se déclarant prêt à écouter leurs points de vue pour établir la paix et restaurer la situation au Soudan.