Afrique: Ballon d'Or 2026 - Harry Kane au sommet du football mondial

Londres a consacré un nouveau roi du football mondial. L'attaquant anglais Harry Kane a remporté, ce lundi 26 octobre, le Ballon d'Or 2026, au terme d'une saison remarquable sous les couleurs du Bayern Munich. Il devance le Français Kylian Mbappé et le prodige espagnol Lamine Yamal, complétant ainsi un podium particulièrement relevé.

Sacré pour la première fois de sa carrière, Harry Kane succède à Ousmane Dembélé, lauréat de l'édition précédente et finalement classé à la 7e place cette année. L'avant-centre du Bayern réalise un doublé prestigieux puisqu'il avait déjà reçu, plus tôt dans la soirée, le Trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de la saison.

Cette distinction permet également à l'Angleterre de renouer avec le sommet du football mondial. Harry Kane devient en effet le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen, sacré en 2001.

Organisée au prestigieux London Palladium, la 70e édition de la cérémonie a marqué une rupture symbolique en quittant Paris pour Londres. Prévue à 21 heures (heure de Paris), la soirée a toutefois débuté avec une trentaine de minutes de retard en raison d'importants embouteillages dans la capitale britannique.

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Outre le sacre de Kane, plusieurs autres récompenses ont animé la cérémonie. Lamine Yamal a remporté le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur. Le Paris Saint-Germain a été désigné club de l'année, tandis que le gardien espagnol Unai Simón a reçu le prix du meilleur gardien.

Chez les femmes, l'Espagnole Alexia Putellas a décroché le troisième Ballon d'Or de sa carrière, devançant la Polonaise Ewa Pajor et la Jamaïcaine Khadija Shaw.

Cette 70e édition du Ballon d'Or a également rendu hommage au journaliste français Christophe Gleizes, actuellement incarcéré en Algérie.

Top 5 du Ballon d'Or 2026

1. Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre)

2. Kylian Mbappé (France)

3. Lamine Yamal (Espagne)

4. Rodri (Espagne)

5. Lionel Messi (Argentine)