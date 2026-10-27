Le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo a tranché. Le procès très médiatisé relatif à l'envoi de Boeing 777 à destination de l'Iran s'ouvre finalement ce 27 octobre 2026 à 9 heures.

C'est ce qu'officialise un communiqué signé hier par le procureur général du PAC d'Antananarivo. Prévue initialement le 22 septembre dernier avant d'être reportée, l'audience se tient dans la grande salle du PAC, sise à l'immeuble CNaPS aux 67ha. Cette audience publique est ouverte à tous les citoyens désireux d'y assister, bien qu'aucun détail supplémentaire sur les prévenus ou les qualifications exactes des infractions n'ait été divulgué pour l'heure.

Pour rappel, ce scandale politico-financier secoue l'appareil d'État depuis juillet 2025. Il met en cause le transfert frauduleux de cinq gros-porteurs vers la compagnie aérienne iranienne Mahan Air, une structure lourdement frappée par des sanctions internationales de Washington en raison de ses liens présumés avec des acheminements d'armes et de drones.

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Les investigations ont révélé qu'en juillet 2025, les aéronefs avaient obtenu des immatriculations et des certificats de navigabilité provisoires auprès de l'Aviation civile de Madagascar (ACM) avant de rallier le territoire iranien. Cette affaire retentissante avait provoqué un séisme institutionnel, marqué notamment par le limogeage du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, ainsi que par des investigations d'envergure menées avec l'appui technique du FBI américain et de la FCC mauricienne.