Afrique: Ballon d'Or 2026 - Hakimi en tête des Africains, Diomandé et Chawinga également à l'honneur

L'Afrique a été représentée par deux joueurs dans le classement masculin du Ballon d'Or 2026. Le défenseur marocain Achraf Hakimi s'est hissé à la 13e place du prestigieux trophée, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs de sa génération. De son côté, l'attaquant sénégalais Sadio Mané occupe la 29e place ex aequo avec le défenseur français William Saliba.

Au-delà du classement principal, plusieurs footballeurs africains ont également été distingués dans les autres catégories. Dans la course au trophée de Gardien de l'année, trois représentants du continent figuraient parmi les nommés : le Marocain Yassine Bounou, le Sénégalais Édouard Mendy et le Cap-Verdien Vozinha. Le prix est finalement revenu au portier espagnol Unai Simón.

Chez les jeunes, l'espoir ivoirien Yan Diomandé s'est invité parmi les dix finalistes du trophée du Meilleur jeune joueur. Une reconnaissance qui témoigne de son potentiel et de sa progression. Le trophée a toutefois été remporté par l'Espagnol Lamine Yamal.

Dans la catégorie féminine, deux joueuses africaines ont également intégré le classement du Ballon d'Or. La Malawite Temwa Chawinga a terminé à une remarquable 10e place, tandis que la Zambienne Barbra Banda s'est classée 18e.

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Ces performances illustrent la présence croissante du football africain sur la scène mondiale. Des joueurs confirmés comme Hakimi et Mané aux jeunes espoirs et aux talents féminins, le continent continue d'affirmer son influence parmi l'élite du football international.