Cote d'Ivoire: Examens scolaires session 2027 - Les inscriptions ouvertes du 12 octobre au 18 décembre 2026

La Direction des Examens et Concours (Deco) a rendu public le calendrier des inscriptions aux examens scolaires de la session 2027. Dans un communiqué signé le lundi 26 octobre 2026 de sa Directrice, Diarra Kadidiata Épouse Baddji, elle informe l'ensemble de la communauté éducative que les inscriptions se dérouleront du lundi 12 octobre au vendredi 18 décembre 2026, délai de rigueur.

Sont concernés par cette opération, les examens suivants : le Certificat d'Études Primaires Élémentaires (Cepe), le Brevet d'Études du Premier Cycle (Bepc) et le Test d'Orientation en Seconde, ainsi que le Baccalauréat.

La Deco rappelle que le paiement des droits d'examen dus au Trésor Public est obligatoire et constitue une condition indispensable à la validation de l'inscription.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le paiement doit s'effectuer exclusivement en ligne, via la plateforme TresorPay de la Banque du Trésor. La période de paiement s'étend du lundi 19 octobre au vendredi 25 décembre 2026. La Directrice invite les candidats officiels et leurs parents ou tuteurs légaux, les candidats libres, les Chefs d'établissement, les Directeurs des Études et les Directeurs d'école à se conformer strictement à la procédure réglementaire d'inscription. Par ailleurs, elle exhorte tous les candidats à procéder à la vérification de l'effectivité de leur inscription ainsi que de la conformité de leurs informations personnelles sur le site officiel de la Deco : www.men-deco.org.