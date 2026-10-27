Congo-Kinshasa: Reprise des discussions des opposants de la plateforme C64 à Rome

27 Octobre 2026
Radio France Internationale

À Rome, les cinq dirigeants de la Coalition article 64 reprennent leurs discussions ce mardi 27 octobre. Ils doivent présenter leurs conclusions à la presse, en fin de matinée, mais lundi soir, plusieurs formulations restaient encore à négocier. RFI a échangé avec des sources internes à la rencontre qui racontent comment les travaux ont avancé et ce qui reste à trancher.

Commencer par ce qui rassemble et remettre les sujets sensibles à plus tard, c'est la méthode décrite à RFI par une source interne. Lundi 26 octobre, lorsque les échanges ont bloqué, les dirigeants ont poursuivi le travail sur les points d'accord. La rédaction du texte a pu commencer, mais lundi soir, aucune décision définitive n'était arrêtée, nous précisait, de son côté, l'un des participants.

La difficulté principale reste la position sur Joseph Kabila et son choix de la lutte armée. Un participant nous résume le dilemme : ne pas le condamner pourrait être interprété comme un soutien indirect. Le condamner pourrait, à l'inverse, donner le sentiment de soutenir Félix Tshisekedi.

Reprise des points laissés en suspens

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La coalition veut affirmer son autonomie à l'égard des deux camps. Reste à trouver les mots qui conviennent aux cinq dirigeants. Sur le dialogue, les positions se sont davantage rapprochées, selon une autre source interne, sur le fait de maintenir la participation des acteurs armés et non armés, ainsi que sur la médiation des Églises catholique et protestante.

Ce mardi matin, les dirigeants doivent donc reprendre les points laissés en suspens.

Un absent est à signaler parmi les collaborateurs attendus à Rome. Il s'agit de Prince Epenge, porte-parole de Lamuka, qui devait accompagner Martin Fayulu. Selon la coalition, il a été interpellé, dimanche 25 octobre, à l'aéroport de Kinshasa et empêché de voyager. Les motifs de son interpellation n'ont pas été officiellement communiqués, selon Lamuka.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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