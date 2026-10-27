Kenya: Toujours pas de nouvelles de l'opposant tanzanien Twaha Mwaipaya enlevé à Nairobi

Au Kenya, toujours aucune nouvelle de Twaha Mwaipaya. Cet ancien responsable de la jeunesse du Chadema - principal parti d'opposition en Tanzanie - a été enlevé, dimanche 25 octobre, près de Nairobi, selon Amnesty International. Réfugié au Kenya, il poursuivait son engagement à l'approche du premier anniversaire de la présidentielle et de la répression meurtrière en Tanzanie. Si les circonstances de son enlèvement se précisent, l'identité des ravisseurs et leurs motivations restent inconnues.

Il avait cherché refuge au Kenya. Selon Amnesty International, Twaha Mwaipaya vivait à Nairobi depuis un an. Dimanche, il prend un taxi avec un ami, direction Kamulu, à l'est de la capitale. Un véhicule leur barre la route. Des hommes masqués bloquent les portières. Son ami s'échappe. Lui, reste piégé.

Selon les témoignages recueillis par Amnesty, les ravisseurs montent à bord et forcent le chauffeur à repartir. Depuis, aucune trace du militant.

Très actif sur Instagram - avec près de 600 000 abonnés -, cet ancien responsable de la jeunesse du Chadema réclamait la libération de Tundu Lissu et appelait à manifester pacifiquement, à l'approche du premier anniversaire de la présidentielle et de sa répression meurtrière.

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Pour John Kitoka, responsable du Chadema, cet enlèvement pourrait viser à entraver cette mobilisation. Selon lui, Twaha Mwaipaya avait déjà été enlevé et torturé, l'an dernier, à Dar es Salaam, puis abandonné dans une forêt.

Au Kenya aussi, d'autres voix critiques tanzaniennes ont été visées, ces derniers mois, comme celle de Maria Sarungi Tsehai, enlevée puis relâchée, ou encore celle de Mshabaha Hamza dont l'enlèvement a été déjoué par la police. Autant de précédents qui renforcent les inquiétudes pour Twaha Mwaipaya.

« Nous sommes tous sous la surveillance du régime autoritaire tanzanien »

L'enlèvement de Twaha Mwaipaya au Kenya ravive la peur parmi les opposants tanzaniens en exil. John Kitoka, responsable des Affaires étrangères et de la diaspora du Chadema, le connaissait personnellement. Il est lui aussi basé à Nairobi et décrit un quotidien marqué par l'insécurité.

« Bien-sûr, nous sommes tous inquiets pour notre sécurité. Nous savons que les tentatives pour nous traquer se poursuivent où que nous soyons. Nous essayons de nous protéger, mais nous ne sommes pas vraiment en sécurité à Nairobi, ni ailleurs, au Kenya. Nos tentatives pour nous installer ailleurs n'ont pas vraiment abouti. Peu d'entre nous ont pu obtenir l'asile pour séjourner légalement au Kenya. Même nous, nous nous heurtons aux lourdeurs administratives. »

« Alors nous nous sentons très vulnérables. Nous passons le plus clair de notre temps, enfermés chez nous. Vous voyez, Twaha a été enlevé alors qu'il était sorti rendre visite à un ami, à Machakos. C'est là où il a été enlevé. Il semble donc qu'on le surveillait et qu'on suivait ses déplacements. Donc, ça fait peur. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je l'ai encore rencontré, il y a une semaine à peine. Le fait qu'il ait été enlevé signifie que nous sommes tous sous la surveillance du régime autoritaire tanzanien », déclare John Kitoka, responsable des Affaires étrangères et de la diaspora du Chadema.