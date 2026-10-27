Mali: Treize civils tués par une frappe de drone de l'armée, dans la région de Tombouctou

Au Mali, treize civils, dont six enfants, ont été tués, dans la nuit de dimanche à ce lundi 26 octobre, par une frappe de drone de l'armée malienne, près de Lerneb, dans la région de Tombouctou, selon des informations vérifiées par RFI auprès de nombreuses sources locales. L'état-major n'a pas communiqué sur cette frappe.

L'armée malienne combat, avec ses partenaires russes de l'Africa Corps, les groupes jihadistes ou indépendantistes actifs dans le pays. Ses opérations sont régulièrement entachées d'exactions contre les populations.

Cette fois, la frappe de drone a ciblé un petit campement nomade à Laghlaf, non loin de Lerneb, dans le cercle de Goundam, à quelques kilomètres de la frontière mauritanienne. Le dernier bilan fait état de 13 civils tués, parmi lesquels six enfants et une femme, ainsi que plusieurs blessés graves, dont une autre femme.

Contrairement à certaines rumeurs, la frappe de drone n'a pas eu lieu pendant un mariage, mais elle a détruit les tentes occupées par deux familles de la communauté touareg Izimatene.

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Ces informations sont recoupées auprès de plusieurs notabilités locales civiles, de rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA), ressortissants de la zone, et des ONG de défense des droits humains Kal Akal et CD-DPA (Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad / Nord Mali) qui documentent les multiples cas de violences contre les civils et recensent les noms des victimes.

Deux familles tuées sous leurs tentes

« Il s'agit une nouvelle fois d'une frappe de drone contre des populations civiles », déplore Tilla Ag Zeini, secrétaire général de l'ONG CD-DPA.

« Deux familles ont été tuées sur place, sous leurs tentes. La récurrence de ces attaques, combinées aux exactions documentées lors de patrouilles terrestres menées par l'armée malienne et les paramilitaires [russes, ndlr] d'Africa Corps excluent définitivement la thèse d'une simple bavure », estime le défenseur des droits humains.

« Ces actes portent la marque d'attaques délibérées et constituent de graves violations du droit international humanitaire », considère encore Tilla Ag Zeini. « Notre organisation exige l'arrêt immédiat de ces opérations indiscriminées contre les civils et demande l'ouverture d'une enquête indépendante afin que les responsables répondent de leurs actes. »

L'armée malienne revendique régulièrement des opérations « antiterroristes » contre les jihadistes du Jnim et de l'État islamique ou les rebelles indépendantistes du FLA. L'état-major n'a pas communiqué sur cette frappe de drone et, sollicité par RFI, n'a pas donné suite.