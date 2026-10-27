Madagascar: Michael Randrianirina favorable au rétablissement d'un service national pour les jeunes

À Madagascar, le chef de la transition Michael Randrianirina s'est dit favorable au rétablissement d'un service national pour les jeunes Malgaches lors d'un déplacement à Ihosy, dans le sud du pays, le week-end dernier. Ces derniers, a-t-il affirmé, ont perdu « la notion de discipline ». Ces propos ont fait bondir la Gen Z, dont la mobilisation de l'an dernier a permis le changement de régime. De nombreux jeunes estiment qu'un tel projet ne répond pas à leurs priorités.

Face à un parterre d'autorités traditionnelles du sud, Michael Randrianirina a dépeint samedi 24 octobre la jeunesse malgache en des termes peu flatteurs, dénonçant tour à tour des insultes proférées sur les réseaux sociaux et des comportements irrespectueux.

« Nous étudions à nouveau les modalités d'application d'un service national en dehors d'un cadre militaire. Il est indispensable, même sous un format de quelques mois, car nous constatons que les jeunes Malgaches ont perdu la notion de discipline. Les jeunes ne respectent plus leurs aînés. Même dans les transports publics, ils ne leur cèdent plus la place », affirme le chef de la transition.

Des propos critiqués par la Gen Z

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Mihary Rakotondravelo, l'un des représentants de la Gen Z, dénonce des propos infantilisants et un projet, à ses yeux, loin d'être essentiel : « Le plus urgent, c'est les besoins et les droits fondamentaux, la bonne gouvernance. Les priorités, c'est l'éducation, l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sortent des universités diplômés et qui peinent énormément à trouver un emploi décent ? C'est la jeunesse qui lui a permis d'être au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une manière de museler ou de contrôler cette jeunesse-là ? »

« Il a parlé du respect des aînés, mais le respect se mérite et va dans les deux sens. Il demande discipline et rigueur. Mais est-ce que lui incarne cette discipline et cette rigueur qu'il veut transmettre à la jeunesse ? J'en doute fortement, cela reste à voir. La lutte contre la corruption par exemple, où en est-on ? Il n'y a pas de mesure concrète à apprécier en la matière », dénonce Mihary Rakotondravelo.

Institué par décret en 1978, le service national obligatoire imposait une formation militaire aux jeunes de 18 à 31 ans, ainsi que la réalisation de projets sociaux, d'enseignement par exemple. Le texte n'a jamais été abrogé, mais le système a progressivement été abandonné à partir de la fin des années 1980.