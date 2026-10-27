Gabon: Naufrage d'une plateforme pétrolière - Le président Oligui Nguema se rend à Port-Gentil

Au Gabon, l'actualité reste dominée par le choc suscité, dimanche 25 octobre, par la plateforme de forage pétrolier Prospector 5 qui a sombré au large de Mayumba, dans le sud-ouest du pays. Officiellement, cinq personnes sont toujours portées disparues. 110 ont été secourues. Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Port-Gentil, ce lundi 26 octobre, pour être au plus près des opérations de recherche et réconforter les familles des disparus, sans oublier les rescapés.

Brice Clotaire Oligui Nguema a interrompu une visite privée en Espagne pour se rendre urgemment auprès des rescapés et des familles des disparus.

Actuellement, 100 rescapés ont été évacués de Mayumba vers Port-Gentil. Ils se sont longuement entretenus avec le président gabonais à qui ils ont raconté leur cauchemar. Certains d'entre eux sont blessés. Ils sont pris en charge dans un hôpital de Port-Gentil. Dix de leurs camarades sont encore à Mayumba.

Le numéro un gabonais s'est ensuite entretenu avec les familles des cinq portés disparus. Parmi eux figurent trois Gabonais, un Croate et un Indien.

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L'accident s'étant produit à proximité de la frontière maritime avec le Congo-Brazzaville, le Gabon a sollicité l'aide de la marine congolaise pour s'associer aux recherches, ce que le président congolais Denis Sassou Nguesso a tout de suite accepté.

Dans un communiqué, le gouvernement gabonais a annoncé qu'il a mobilisé tous les moyens pour retrouver les disparus. Une enquête a été ouverte par le ministère du Pétrole pour faire la lumière et établir les responsabilités de ce drame.