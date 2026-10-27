Ile Maurice: Affaire Kistnen - Le Premier ministre interrogé sur l'enquête

Où en est l'enquête sur le meurtre de Soopramanien Kistnen, un agent politique dont le corps a été retrouvé partiellement carbonisé dans un champ de canne ? Que révèlent les analyses médico-légales et quelles suites judiciaires ont été envisagées ?

Ces questions seront au coeur de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, adressée au Premier ministre ce mardi 27 octobre.

Le chef du gouvernement est appelé à préciser si des arrestations ont été effectuées depuis la réouverture de l'enquête et si un dossier a été transmis au Directeur des poursuites publiques.

Chetan Baboolall souhaite également connaître les conclusions de toute enquête menée sur l'examen post-mortem, ainsi que la nature et le coût de l'assistance étrangère obtenue dans cette affaire. Il demande en outre si cette coopération a porté sur d'autres affaires non élucidées.

Autre volet de la PNQ : les documents dits «Kistnen Papers», liés aux marchés publics d'urgence attribués pendant la pandémie de Covid-19. Le leader de l'opposition veut savoir si une enquête spécifique a été menée à leur sujet.