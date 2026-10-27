Afrique: L'Angola présente son potentiel touristique au forum du continent lusophone

Luanda — L'Angola participe, les 26 et 27 octobre, au forum sur l'investissement en Afrique lusophone 2026, au Cap-Vert, afin d'y présenter sa stratégie nationale de visibilité intitulée « Investe Turismo ».

L'Angola est représenté à cet événement par le secrétaire d'État à la Gestion des actifs et des concessions touristiques, Josemar Afonso, selon un communiqué du ministère du Tourisme transmis ce lundi à l'ANGOP.

La stratégie présentée par l'Angola vise à mettre en lumière les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme.

Par ailleurs, le programme a pour objectif de mobiliser des partenaires privés et de promouvoir des projets touristiques présentant un potentiel de réalisation et de rentabilité économique. L'événement est organisé par la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.

Le forum réunit des décideurs publics, des investisseurs et des institutions financières, dans le but de rapprocher les projets des capitaux et de transformer les opportunités en affaires concrètes.