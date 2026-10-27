Sénégal: PLFR 2026 - L'Assemblée nationale ouverte à une solution consensuelle avec le Gouvernement

L'Assemblée nationale se dit disposée à rencontrer le Gouvernement, dès cet après-midi, pour poursuivre les échanges autour de l'examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2026.

Dans une note d'information publiée ce lundi 26 octobre, l'institution parlementaire réaffirme sa disponibilité au dialogue, tout en précisant les conditions d'une concertation susceptible de déboucher sur un compromis.

Cette ouverture intervient à la suite d'une demande du Premier ministre visant à poursuivre les échanges avec les autorités parlementaires autour de l'examen du PLFR 2026.

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Dans sa note, l'Assemblée nationale précise que le président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire a saisi, ce lundi, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget afin d'obtenir des informations et des documents complémentaires sur le projet de loi.

L'institution parlementaire estime que cette démarche est nécessaire pour permettre une discussion utile et constructive sur les points demeurés en suspens.

Elle rappelle, par ailleurs, que l'examen du texte relève prioritairement de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire ainsi que des groupes parlementaires. Selon la note, le président de l'Assemblée nationale ne participe ni aux travaux des commissions ni aux débats en séance plénière.

Sur le plan procédural, l'Assemblée nationale souligne que les travaux de la commission étant clos et la séance plénière étant prévue ce mardi 27 octobre, aucune nouvelle procédure formelle ne peut raisonnablement être engagée avant l'examen du texte en plénière.

Malgré cette contrainte, l'institution se dit prête à recevoir le Gouvernement, selon une composition à sa convenance, pouvant comprendre le Premier ministre, le ministre chargé des Finances et les autres ministres concernés.

« Notre disponibilité au dialogue est entière », affirme l'Assemblée nationale, qui dit vouloir rechercher un compromis dans le respect des prérogatives de chaque institution et sur la base de réponses précises aux préoccupations soulevées par les parlementaires.

L'institution parlementaire place ainsi l'intérêt supérieur du peuple sénégalais au coeur de sa démarche, à la veille de l'examen du PLFR 2026 en séance plénière.