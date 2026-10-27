Madagascar: 67 Ha - Un homme arrêté avec un pistolet artisanal

La recrudescence des actes d'insécurité dans la capitale remet en lumière la circulation d'armes à feu, y compris artisanales. Un homme de 29 ans a été interpellé dimanche aux 67 Ha, en possession d'un pistolet de fabrication artisanale.

Un homme de 29 ans a été arrêté dimanche vers 11 heures dans un débit de boissons aux 67 Ha par les éléments du commissariat de police du VIIe arrondissement (CSP 7). Il était en possession d'un pistolet artisanal. L'intervention fait suite à des renseignements communiqués par des personnes de bonne foi, signalant la présence d'un individu au comportement suspect circulant avec une arme à feu dans le quartier. Un dispositif a alors été mis en place par les policiers pour procéder à son arrestation.

Lors de la fouille, un pistolet de fabrication artisanale a été découvert sur le suspect. Un paquet contenant des objets suspects, pouvant être des gris-gris, a également été saisi. L'homme a été conduit au commissariat du CSP 7 pour être placé en garde à vue et faire l'objet d'une enquête. Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des actes d'insécurité dans la capitale. Les agressions à main armée, les attaques de particuliers et les vols commis par des individus armés alimentent les inquiétudes des habitants.

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Récemment, des attaques visant des personnes et des véhicules de transport ont été signalées dans plusieurs quartiers d'Antananarivo et de ses environs. La circulation d'armes, notamment artisanales, constitue un facteur supplémentaire de préoccupation pour les forces de l'ordre. Les investigations devront déterminer l'origine du pistolet saisi aux 67 Ha ainsi que les éventuelles intentions de son détenteur. L'enquête se poursuit au commissariat du CSP 7.