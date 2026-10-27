Madagascar: Michaël Randrianirina - « Ce n'est pas sous la pression de Facebook qu'on prend les décisions »

Le colonel Michaël Randrianirina s'est rendu sur le site de Mandroseza hier pour s'exprimer sur les difficultés d'approvisionnement en eau et les coupures d'électricité qui affectent la capitale.

1 000 milliards d'ariary

Face aux perturbations persistantes des services de la JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy), le président de la Refondation a appelé les dirigeants et les agents de la compagnie nationale à assumer leurs responsabilités. Le chef de l'État a indiqué que l'État avait injecté 1 000 milliards d'ariary dans la Jirama en une année, sans amélioration significative des services pour les usagers. Les coupures d'électricité récurrentes et les pénuries d'eau continuent de perturber le quotidien de la population. Il a ainsi appelé le personnel à faire preuve de patriotisme et à prendre pleinement ses responsabilités face à cette situation.

« Antananarivo, capitale de Madagascar, ne devrait pas connaître de telles difficultés d'approvisionnement en eau. L'eau devrait arriver dans chaque foyer et aux bornes-fontaines. Ce que nous vivons actuellement avec le délestage n'est pas digne d'Antananarivo », a déclaré le président de la Refondation. Il a également précisé que la distribution d'eau par camion-citerne constituait une solution d'urgence, en attendant le remplacement des conduites vétustes.

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Assises de la police

Lors de ces assises, le Colonel Michaël Randrianirina a également réagi aux appels à des sanctions et à la dissolution du gouvernement relayés sur les réseaux sociaux. Il a rejeté l'idée de prendre des décisions sous la pression des internautes. « Ce n'est pas sous la pression de Facebook que les décisions doivent être prises dans ce pays », a-t-il insisté. Le président de la Refondation a rappelé la nécessité de laisser les enquêtes administratives et judiciaires suivre leur cours afin d'établir les responsabilités avant toute décision.