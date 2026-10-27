Madagascar: ONTM - Jean Marc Razakazafy, nommé directeur exécutif par intérim

Le Conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) a officialisé hier la nomination de Jean-Marc Razakazafy au poste de directeur exécutif par intérim.

Il succède ainsi à Danny Barivelo, qui était à la tête de cet organe chargé de la promotion de la destination Madagascar, aussi bien sur le marché national qu'à l'international, depuis juillet 2024 et jusqu'au 21 octobre 2026. D'après le communiqué officiel de l'ONTM, cette transition managériale s'inscrit dans une volonté de redynamiser la structure, de renforcer sa gouvernance et d'optimiser son efficacité opérationnelle, en alignement direct avec les orientations stratégiques de refondation de l'État malgache.

En revanche, l'Office national du tourisme de Madagascar tient à rassurer l'ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux : cette décision, prise au niveau de son conseil d'administration, n'aura aucun impact ni sur la continuité de ses activités en cours ni sur le respect de ses engagements institutionnels.

Tourisme national

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Il est à rappeler que l'ONTM est un organisme paritaire regroupant le secteur public et le secteur privé, œuvrant dans le secteur du tourisme. Ses principales missions consistent à promouvoir la destination Madagascar sur la scène internationale en participant aux différents salons internationaux dédiés au tourisme. Ces dernières années, l'Office a également développé le tourisme national, compte tenu de l'intérêt des voyageurs pour les destinations régionales.