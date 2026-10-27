Madagascar: Souveraineté alimentaire - Mise en place d'un TAD dans le district de Brickaville

De nombreux acteurs publics et privés oeuvrant pour un développement durable effectif ont procédé, la semaine dernière, à la mise en place d'un TAD (Territoire agricole durable) dans la commune rurale d'Andovoranto, dans le district de Brickaville.

Ils ont procédé à la mise en place d'un Territoire agricole durable (TAD). Ce modèle repose sur le renforcement du capital humain et l'implication inclusive de toutes les parties prenantes, en s'appuyant, notamment, sur la promotion de la filière litchi, emblématique de la région Atsinanana. Dans cette dynamique, le soutien aux producteurs fournissant des produits de haute qualité constitue une priorité absolue.

Il se traduit par un accompagnement social direct mené par les opérateurs économiques dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Afin de diversifier les ressources et de renforcer la sécurité alimentaire, un projet de plantation de maïs à grande échelle a été lancé dans les communes rurales d'Andovoranto et de Mahatsara, reconnues pour leur fort potentiel en matière de production de litchis calibrés. Une première phase d'expérimentation menée sur trois hectares s'avère très prometteuse, grâce à la distribution gratuite de 125 kg de semences de maïs et d'engrais BSF.

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À terme, les promoteurs ambitionnent d'exploiter environ 100 hectares afin de garantir un approvisionnement régulier en matières premières et d'impulser une véritable industrialisation rurale. Cette initiative vise non seulement à améliorer la sécurité alimentaire des communautés locales, mais aussi à progresser concrètement vers la souveraineté alimentaire.

Pérennisation

Actuellement, 540 producteurs se sont inscrits pour bénéficier de ce programme ambitieux. En parallèle, des poulets de race locale leur seront distribués, à condition qu'ils fournissent des litchis de qualité supérieure, d'un calibre supérieur à 32 mm, afin de développer l'aviculture locale. Une partie de la récolte de maïs attendue en décembre sera d'ailleurs destinée à l'alimentation animale. Combinées, ces deux activités doivent permettre d'accroître et de pérenniser les revenus des exploitants.

L'accompagnement social englobe également un volet sanitaire majeur, porté par les ONG Mercy Ministries, Fiadanana et ADID. Celles-ci veillent à la santé des producteurs et de leurs familles en offrant des consultations et en distribuant gratuitement des médicaments contre des maladies courantes comme le paludisme et la diarrhée. Par ailleurs, la valorisation du capital humain passe par l'accès à l'éducation et la formation des leaders locaux grâce à la digitalisation.

À ce titre, l'École Supérieure de Management pour le Développement de Madagascar, créée à l'initiative des opérateurs de la filière litchi, formera prochainement de futurs exportateurs et des dirigeants capables de piloter les collectivités territoriales décentralisées. Il est à rappeler qu'une partie des bénéfices tirés de l'exportation de litchis sera allouée au financement de cet accompagnement social, afin d'en assurer la pérennisation.

Des représentants du groupe ORSERO

De leur côté, les producteurs s'engagent activement dans la démarche : ils s'assurent de fournir une production de qualité, apportent la main-d'oeuvre nécessaire à la réhabilitation des pistes d'évacuation agricole, s'impliquent dans la préservation de la biodiversité et suivent des formations pour fabriquer des engrais organiques à partir de déchets et de fientes de volailles.

Cette initiative réunit quatre grands exportateurs de litchis, à savoir Faly Export, Scrimad, Quality Mad et Rosin, ainsi que leur partenaire international, Bernard Teboul, consultant au sein du groupe ORSERO, l'un des principaux importateurs de litchis en Europe. Des représentants de ce groupe, accompagnés d'autorités locales, viendront, durant la campagne de collecte des litchis, dans la commune rurale d'Andovoranto, pour constater par eux-mêmes l'acheminement des fruits vers les stations de conditionnement et mesurer l'impact réel de cet accompagnement social sur le quotidien des producteurs.

Suivi et contrôle

Cette initiative réunit quatre grands exportateurs de litchis, à savoir Faly Export, Scrimad, Quality Mad et Rosin, ainsi que leur partenaire international, Bernard Teboul, consultant au sein du groupe ORSERO, l'un des principaux importateurs de litchis en Europe. Présent sur le terrain durant la campagne de collecte à Andovoranto, ce dernier viendra constater par lui-même l'acheminement des fruits vers les stations de conditionnement et mesurer l'impact réel de cet accompagnement social sur le quotidien des producteurs, en étroite collaboration avec les autorités locales.

Il est à noter que le secrétaire général de la région Atsinanana, Gervais Rabemahefa, a annoncé officiellement le lancement du TAD dans le district de Brickaville. Il s'engage à assurer le suivi et le contrôle du respect des obligations de chaque partie prenante signataire de la convention sur la mise en oeuvre de ce système.