Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 octobre 2026

revue de presse

Sénégal : Journée décisive à l'Assemblée nationale avec l'examen de la loi de finances rectificative

À partir de 10 heures, les députés examinent la loi de finances rectificative, c'est-à-dire le budget 2026 corrigé en cours d'année. Le gouvernement en a besoin pour payer les dettes de l'État envers les entreprises et avancer vers un programme avec le Fonds monétaire international. Le parti majoritaire, Pastef, refuse de la voter en l'état. Les deux camps n'ont pas réussi à s'entendre, malgré des appels au dialogue de part et d'autre. À quoi s'attendre ?

Le premier changement est que les recettes baissent de 340 milliards de francs CFA (534 millions d’euros). Le deuxième : avec le choc pétrolier, les subventions à l’énergie passent de 250 à 790 milliards (381 millions à 1,2 milliard d’euros). Pour y faire face, le gouvernement réduit de 555 milliards (846 millions d’euros) les investissements, et prévoit 300 milliards (457 millions d’euros) pour payer une partie des dettes de l’État envers les entreprises. [Source RFI]

Crise diplomatique : Pretoria tente le rapprochement avec Washington

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L’Afrique du Sud tend la main à Washington. Son ambassadeur aux États-Unis, Roelf Meyer, se dit optimiste sur la possibilité de rétablir des relations aujourd’hui tendues entre les deux pays. Pour le diplomate sudafricain, il faut sortir de la crise. Pour l’ambassadeur, la solution passe par un dialogue direct entre les deux gouvernements :

D’une certaine manière, nous n’avons pas vraiment l’occasion d’engager un véritable dialogue. Je pense que ce problème peut être résolu s’il y a un dialogue direct entre les États-Unis et les autorités sud-africaines. Et nous espérons pouvoir établir cela, comme nous l’avons nous-mêmes expérimenté : si l’on commence par des discussions, cela peut déboucher sur un dialogue, puis, à terme, sur des négociations, a expliqué Roelf Meyer.

Pretoria et Washington s’opposent depuis des mois sur les questions raciales, commerciales et diplomatiques. L’administration Trump a réduit son aide, imposé des droits de douane, et boycotté le sommet du G20 de Johannesburg en 2025. [Source Africanews]

Le Niger accuse le Tchad et la France après une frappe de drone sur son territoire

Cela fait quelque temps maintenant que les relations entre le Niger et le Tchad connaissent des frictions et cela n’est pas prêt de s’arranger dans l’immédiat. En effet, les relations entre Niamey et N’djamenaconnaissent de nouvelles tensions après une frappe de drone que les autorités nigériennes attribuent au Tchad en collaboration avec la France. Les autorités nigériennes affirment que la frappe a coûté la vie à deux civils et fait plusieurs blessés.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Niamey entend porter l’affaire devant les instances internationales et obtenir des explications sur les circonstances de l’incident. D’après les informations communiquées par les autorités nigériennes, la frappe aurait eu lieu ce 24 octobre dans la zone d’Émiloulou (région d’Agadez). En plus des pertes en vies humaines, le Niger déplore des dégâts matériels importants. [Source La Nouvelle Tribune]

Mali : 10 ans de prison pour l’ancien maire de Bamako

L’ancien maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a été condamné lundi 26 octobre à dix ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle du Pôle national économique et financier, dans une affaire de morcellement et de régularisation de terrains situés dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou. Les anciens sous-préfets Daha Keïta et Ibrahim Koïta ont écopé de la même peine. Adam Aïché Traoré, Fatouma Samassékou et Bourama Komagara ont, pour leur part, été condamnés à dix ans de réclusion criminelle, dont cinq avec sursis.

L’ancien maire de la Commune VI du district de Bamako, Souleymane Dagnon, jugé en son absence, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Un mandat d’arrêt a été décerné contre lui. Sékou Keïta a, en revanche, été acquitté.

Le parquet avait requis quinze ans de réclusion criminelle contre Adama Sangaré, Ibrahim Koïta et Daha Keïta, ainsi que vingt ans contre Souleymane Dagnon. [Source APA News]

Soudan : Au moins 21 morts dans une frappe de drone sur un marché au Darfour

Une attaque de drone contre un marché de Nyala, bastion des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans l'ouest du Soudan, a fait au moins 21 morts et plus de 40 blessés lundi soir, selon des sources médicales et des témoins. Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte d'intensification des attaques de drones dans le pays en guerre depuis avril 2023.

Le bombardement a frappé lundi vers 20 heures un marché de Nyala, dans le Darfour, a indiqué un témoin à l'AFP. Un membre du personnel médical de l'hôpital local a fait état de 21 morts et de plus de 40 blessés, sans pouvoir préciser combien de victimes étaient des combattants des FSR, qui fréquentent habituellement ce marché. [Source Africa Radio]

PAC Antananarivo : Le procès de l’affaire « Boeing 777 » prévu ce jour

Le Pôle anti-corruption (PAC) d’Antananarivo a tranché. Le procès très médiatisé relatif à l’envoi de Boeing 777 à destination de l’Iran s’ouvre finalement ce 27 octobre 2026 à 9 heures. C’est ce qu’officialise un communiqué signé hier par le procureur général du PAC d’Antananarivo.

Prévue initialement le 22 septembre dernier avant d’être reportée, l’audience se tient dans la grande salle du PAC, sise à l’immeuble CNaPS aux 67ha. Cette audience publique est ouverte à tous les citoyens désireux d’y assister, bien qu’aucun détail supplémentaire sur les prévenus ou les qualifications exactes des infractions n’ait été divulgué pour l’heure. [Source Midi Madagascar]

Le Kenya libère les premières personnes ayant été en contact avec des malades d'Ebola

Le Kenya a levé lundi la quarantaine pour le premier groupe de personnes ayant été en contact avec son premier cas d'Ebola, ce qui marque une étape importante dans ses efforts visant à confiner les cas à un seul foyer d'infection.

Les 20 personnes concernées ont terminé leurs 21 jours de surveillance sans présenter de symptômes d'Ebola et sont en bonne santé, a déclaré dans un communiqué le directeur général du ministère kenyan de la Santé, Patrick Amoth.

Le Kenya a signalé à ce jour neuf cas d’Ebola, dont deux ont entraîné le décès des patients. Les sept autres patients sont dans un état stable et reçoivent un traitement, a indiqué Amoth, ajoutant que 98 autres personnes encore en quarantaine seraient libérées en quatre vagues à partir du 3 novembre. [Source TRT Afrika]

Égypte : Un projet solaire de 650 millions de dollars pour diversifier la production électrique

L’Égypte a conclu un accord préliminaire de financement avec le groupe norvégien Scatec et trois institutions multilatérales pour la réalisation d’une centrale solaire de 650 millions de dollars dans le sud du pays. Le projet, qui associera production photovoltaïque et stockage d’électricité, doit contribuer à réduire la dépendance égyptienne au gaz naturel.

Le gouvernement égyptien a annoncé, lundi 26 octobre, la signature d’un accord préliminaire destiné à financer le projet photovoltaïque Dandara, développé par la société norvégienne Scatec. L’investissement, estimé à 650 millions de dollars, concerne la ville de Nagaa Hammadi, dans le gouvernorat de Qena, au sud de l’Égypte. [Source LSI Afrique]

Côte d’Ivoire : Un an après la réélection d’Alassane Ouattara, une scène politique cadenassée

Les principaux partis de l’opposition ivoirienne, dont plusieurs responsables ont été convoqués par la justice, se disent victimes d’un « harcèlement » de la part du pouvoir.

Sa réélection à la tête de la Côte d’Ivoire il y a un an, le 27 octobre 2025, s’était faite sans surprise ni difficulté. Alassane Ouattara avait raflé 89 % des voix, ses deux principaux concurrents, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ayant été empêchés de se présenter. Depuis, leurs partis respectifs, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI), sont régulièrement dans le viseur de la justice et apparaissent particulièrement affaiblis. [Source Le Monde Afrique]

Burkina : 9 milliards de F de pertes liées à la cybercriminalité

Les escroqueries et autres infractions commises dans le cyberespace ont causé plus de neuf milliards de francs CFA de préjudices financiers au Burkina Faso entre 2020 et 2025, selon la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC).

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a enregistré plus de neuf milliards de FCFA de préjudices financiers liés à la cybercriminalité, en cinq ans, a indiqué son commandant, le commissaire principal de police Bayi Akim Nignan, lors d’un point de presse le 23 octobre à Ouagadougou. [Source Osiris]