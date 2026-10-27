Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action SONATEL cotée à 4 700 FCFA après son fractionnement ce lundi 26 octobre 2026.

26 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 26 octobre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Sonatel Sénégal a été cotée à 4 700FCFA suite à l'entrée en vigueur de son fractionnement.

La valeur théorique de l'action fractionnée à raison de dix actions nouvelles pour une action ancienne, à la clôture de la séance de bourse du vendredi 23 octobre 2026, avait été fixée à 4 385 FCFA par les responsables de la BRVM. Le cours de cette action a donc connu une augmentation de 315 FCFA en valeur absolue et 7,18%.

Le titre Sonatel (plus 7,18% à 4 700 FCFA) occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par BOA Mali (plus 5,45% à 5 800 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 7 500 FCFA), BOA Niger (plus 4,12% à 5 050 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,55% à 3 210 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 19 150 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,53% à 45 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,92% à 1 350 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (moins 4,02% à 11 805 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 3 810 FCFA).

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La valeur totale des transactions s'est établie à 2,471 milliards de FCFA contre 1,943 milliard de FCFA la veille, soit une hausse de 528 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 219,344 milliards, s'établissant à 20 969,762 milliards de FCFA contre 20 750,418 milliards de FCFA le vendredi 23 octobre 2026. Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 3,221 milliards, en passant de 13 467,470 milliards de FCFA la veille à 13 464,249 milliards de FCFA ce lundi 26 octobre 2026.

A l'exception de l'indice BRVM Principal, tous les autres indices phares sont en vert. L'indice de référence de la Bourse, le BRVM composite a ainsi gagné 1,06% à 534,74 points contre 529,14 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 1,35% à 259,82 points contre 256,35 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 1,70% à 199,94 points contre 196,59 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il a régressé de 1,05% à 365,20 points contre 369,06 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 1,08 % à 215,49 points contre 213,19 points la veille.

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