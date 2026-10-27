Tunisie: Mercato - Adem Arous performant

Après avoir marqué les esprits avec son doublé lors de la précédente rencontre face à Samsunspor, le défenseur central de Kasimpaşa, Adem Arous, a enchaîné avec un second match réussi de rang lors de la victoire 1-0 contre Eyüpspor. Aligné durant l'intégralité des 90 minutes, le défenseur a rendu une copie propre et solide, récompensée par un rendement satisfaisant. Très actif dans sa zone, Arous a été un élément-clé du clean sheet de son équipe en enregistrant 6 aides défensives, 3 dégagements, 2 interceptions, 2 récupérations et un tir bloqué, sans commettre la moindre faute ni se faire éliminer en dribble.

Au-delà de sa sérénité défensive, il s'est montré extrêmement propre dans la relance en touchant 67 ballons et en réussissant 55 passes sur 60 (soit 92 % de réussite), dont 44/47 dans sa propre moitié de terrain (94 %), 11/13 dans la moitié adverse (85 %) et 3 passes longues réussies sur 5. Cette prestation complète confirme sa montée en puissance et son rôle central dans le collectif de Kasimpaşa.

Zemzemi buteur

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'ancien Clubiste Moataz Zemzemi et milieu de terrain du CSKA 1948 Sofia a grandement contribué au succès éclatant de son équipe, large vainqueur 4-0 du Botev Plovdiv en championnat de Bulgarie. Aligné durant la totalité de la rencontre, le milieu de terrain a été l'auteur d'une excellente performance individuelle, après avoir parachevé la victoire des siens en inscrivant un but à la 84e minute (sur 3 tirs tentés).

Zemzemi a touché 63 ballons et s'est montré particulièrement influent à la création en réussissant 39 de ses 46 passes (85 % de précision), dont 24 dans le camp adverse (80 %), un parfait 3/3 sur ses passes longues ainsi qu'une passe clé. Également précieux à la récupération, il a cumulé 8 balles récupérées, 4 aides défensives, 3 dégagements, une interception et remporté 3 duels au sol sur 5, signant ainsi une prestation complète et déterminante.

Troisième succès pour Laïdouni

Aligné tout le match au milieu de terrain d'Al Wakrah SC lors de la victoire 3-2 face à Al Arabi, Aissa Laidouni a livré une prestation pleine de maîtrise et d'efficacité.

Il a brillé par sa propreté technique absolue en réussissant 100 % de ses passes (22 sur 22), incluant 8 passes dans la moitié adverse et 2 passes longues précises. Son impact s'est également fait sentir dans l'engagement défensif avec 3 tacles réussis et 7 aides défensives, confirmant son rôle clé dans l'entrejeu pour sceller ce succès.

But et passe pour Sliti

Naîm Sliti s'est bonifié avec l'âge, puisqu'il a encore brillé avec Ahli Doha avec une passe décisive à la 52e minute du match nul 2-2 face à Al Gharafa avant d'égaliser à la 93ème minute.

Saad victorieux

Positionné au poste d'ailier gauche pour Nashville, leader de la Conférence Est devant l'Inter Miami, Elias Saad a participé à la victoire 2-0 face au Montreal FC en disputant les 67 premières minutes de la rencontre avant d'être remplacé par Warren Madrigal. Il a écopé d'un carton jaune pour perte de temps, deux minutes avant son remplacement.

Durant sa présence sur le terrain, il s'est montré appliqué dans la transmission du ballon avec 15 passes précises sur 17 (88 % de réussite), dont 7 réussies dans sa propre moitié de terrain et 8 dans la moitié adverse. Très sollicité dans les duels, il a provoqué 3 fautes et totalisé 30 touches de balle, tout en essayant de peser offensivement avec 4 tentatives de dribbles et 2 centres tentés, avant de céder sa place à l'heure de jeu.

Ghram a repris

De retour après s'être totalement remis de sa blessure, Ala Ghram a retrouvé sa place de titulaire avec le Shakhtar Donetsk lors du match de championnat ukrainien face au Zorya Louhansk. Le défenseur central tunisien a disputé une bonne partie de la rencontre avant de céder sa place à la 85e minute. Sérieux et appliqué, il a contribué à préserver la solidité défensive de son équipe, qui a dû se contenter d'un match nul et vierge.

Une reprise encourageante pour le Tunisien, qui retrouve progressivement le rythme de la compétition après sa période d'indisponibilité.

Jebali buteur

Issam Jebali a de nouveau fait trembler les filets au Japon avec un but inscrit à la 65e d'une frappe du gauche en pleine surface de réparation, pour l'avantage au score 2-1 face au Kyoto Sanga. Résultat final, 2-2 et carton jaune pour Jebali à la 97e minute pour contestation.

Ben Larbi buteur

Opposé à United FC en 1/8e de finales de la Presidents Cup des Emirats Arabes Unis, le playmaker de Hatta, Firas Ben Larbi, a inscrit le but de la victoire 1-0 à la 52e minute de jeu.

Il a été remplacé à 5 minutes de la fin.

Gharbi accroché...

Titulaire face au Real Mallorca lors de la 11e journée de Liga 2 espagnole, Ismaël Gharbi n'a pas réussi à peser suffisamment sur les débats. Remplacé à la 66e minute, l'international tunisien a livré une prestation moyenne, sanctionnée par un carton jaune.

En perte de vitesse depuis le rassemblement de septembre avec la sélection tunisienne, le milieu offensif peine à retrouver l'influence qui faisait de lui l'un des joueurs les plus performants de Leganés en début de saison.

14 minutes pour Ben Ali

Entré en jeu pour les 14 dernières minutes face à Kocaelispor, Omar Ben Ali n'a pu empêcher la défaite de son équipe (2-1).

L'attaquant tunisien s'est néanmoins distingué en cadrant son unique tentative et en remportant ses deux duels, au sol comme dans les airs.

Son passage est toutefois resté discret sur le plan offensif, avec aucune passe décisive, aucune passe-clé et aucun dribble réussi. Il a également provoqué deux fautes, mais n'a touché le ballon qu'à quatre reprises, sans parvenir à peser davantage sur le cours de la rencontre.

Chouchane battu

Malgré la défaite concédée dans les dernières minutes face à Rodez (1-2), lors de la 10e journée de Ligue 2, Samy Chouchane a signé une prestation convaincante avec Dijon. Titulaire, l'international tunisien a été remplacé à la 82e minute après avoir livré une performance de qualité, marquée notamment par sa créativité et sa capacité à alimenter le jeu offensif de son équipe. Avec cinq occasions créées, il s'est distingué comme le joueur le plus inspiré de la rencontre dans cet exercice.

Ben Slimane mis à l'écart

La situation d'Anis Ben Slimane à Norwich City mérite une attention particulière. Absent du groupe pour le match remporté face à Charlton Athletic (3-1), le milieu de terrain tunisien traverse une période délicate, marquée par un rendement qui semble moins convaincant ces dernières semaines. Cette victoire, la première du club depuis le 9 septembre, intervient dans un contexte où la concurrence pour les places au sein de l'effectif reste importante.

Pour Ben Slimane, l'enjeu est désormais de retrouver progressivement son meilleur niveau et de convaincre son entraîneur par ses performances, son engagement et sa régularité.

Brik face à la Samp

Entré en jeu à la 76e minute, le Tunisien Dherrar Brik a participé au match nul concédé par le Südtirol face à la Sampdoria (1-1), lors de la huitième journée de Série B italienne. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu tunisien a disposé d'un peu moins d'un quart d'heure pour contribuer aux efforts de son équipe, qui a finalement recollé au score dans les dernières minutes de la rencontre. Sa prestation a été jugée globalement correcte.

Ayari accroché

Lors de la 10e journée de Ligue 2 française, Dunkerque a concédé un match nul (1-1) face au FC Metz. Entré en jeu à la 66e minute, l'ailier tunisien Khalil Ayari a livré une bonne prestation, apportant de la fraîcheur et de l'impact à son équipe. Crédité d'une bonne sortie, il s'est distingué comme le meilleur remplaçant parmi les joueurs entrés en cours de match.