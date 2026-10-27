Madagascar: Diana - Des kapoaka (boîtes de lait concentré) de sel rouillés saisis sur le marché

Des récipients rouillés retirés des étals et des commerçants rappelés à l'ordre. La Direction régionale du Commerce de la région DIANA a effectué une descente sur le marché afin de sensibiliser les vendeurs au respect des normes commerciales, notamment en matière d'instruments de mesure. Une opération qui place la protection des consommateurs au centre des préoccupations.

Des récipients rouillés dans le viseur

Au cours de cette descente, des kapoaka de sel présentant des traces de rouille ont été retirés de la circulation. Leur état a motivé cette mesure, dans une démarche visant à préserver les bonnes conditions d'hygiène lors de la manipulation des produits destinés à la consommation. Ces récipients, couramment utilisés dans le commerce de proximité, ne doivent pas être considérés comme de simples accessoires.

Leur entretien et leur état général méritent une attention particulière, notamment lorsqu'ils servent à mesurer des denrées alimentaires. Cette intervention rappelle ainsi que la protection des consommateurs ne se limite pas au prix ou à la quantité des marchandises vendues. Elle concerne également les conditions dans lesquelles les produits sont manipulés et commercialisés.

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La responsabilité des commerçants engagée

À travers cette opération, la Direction régionale du Commerce mise sur la sensibilisation pour inciter les marchands à se conformer aux exigences réglementaires. L'utilisation d'équipements appropriés et le respect des normes doivent contribuer à instaurer un climat de confiance sur les marchés. Pour les consommateurs, la vigilance des autorités constitue une garantie supplémentaire face aux éventuelles pratiques non conformes. Pour les commerçants, le respect des règles demeure une responsabilité indispensable à l'exercice de leur activité.

Sous un autre angle, l'enjeu est de faire du marché un espace où la sécurité et les droits des acheteurs sont pleinement pris en considération. Car protéger le consommateur, c'est aussi veiller aux détails du quotidien, parfois négligés, mais essentiels à la qualité des échanges commerciaux.