Madagascar: Innovation sociale - Trois projets retenus sur 271 candidatures

Orange Madagascar a remis les prix aux lauréats nationaux de la 16e édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM 2026), vendredi dernier au Café de la Gare, à Soarano. La cérémonie a été marquée par la distinction de trois projets sur les 271 candidatures reçues, dont 95 portées par des femmes. Orateo App remporte le premier prix. Cette application aide les jeunes de 6 à 16 ans à améliorer leur expression orale. Son équipe reçoit 10 millions d'ariary, un box Wi-Fi et un an d'abonnement à Wifiber Discovery.

Accompagnement de 25 000 euros

Le deuxième prix revient à Moon, une plateforme qui met les étudiants en relation avec des entreprises et des offres d'emploi. La récompense comprend 8 millions d'ariary, un box Wi-Fi et un an d'abonnement à Wifiber Discovery. Eco-kid App décroche le troisième prix national et le Prix Féminin. Destinée aux enfants, cette application les sensibilise aux gestes écologiques. Elle reçoit respectivement 4 millions et 8 millions d'ariary, ainsi qu'un smartphone pour chaque prix.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les trois lauréats bénéficieront de l'accompagnement d'Orange Fab et représenteront Madagascar aux compétitions internationales du groupe Orange Afrique et Moyen-Orient. Les gagnants pourront obtenir un accompagnement allant jusqu'à 25 000 euros. Depuis le lancement du concours à Madagascar, plus de 60 projets ont été récompensés et plus d'une centaine d'initiatives accompagnées.