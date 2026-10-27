Tunisie: Gisement d'El Menzel - Que prévoit le transfert intégral de la concession à Exxoil ?

L'État tunisien n'a pas renoncé à ses droits sur le gisement pétrolier d'El Menzel, malgré le transfert intégral des droits et obligations liés à sa concession d'exploitation à la société Exxoil SA, a affirmé lundi l'expert international du secteur pétrolier et énergétique Mahmoud El May.

Dans une déclaration à Diwan FM, l'expert a indiqué qu'en cas de découverte de nouvelles réserves d'hydrocarbures dans ce gisement, l'État pourrait bénéficier de 35 % des bénéfices de la société, auxquels s'ajouterait une redevance de 15 % sur le pétrole extrait ou sur la valeur des ventes de chaque baril.

Ces deux mécanismes représenteraient, selon ses estimations, environ 50 % des revenus concernés au profit de l'État.

Mahmoud El May a également expliqué que l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), bien qu'elle dispose d'un droit de priorité, n'avait pas participé au développement du gisement. Il a justifié cette situation par le niveau des coûts d'exploration et d'extraction, estimés à plus de 60 millions de dollars, alors que les recettes cumulées de la production dépasseraient 80 millions de dollars.

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Un transfert approuvé en septembre 2024

La société Exxoil avait présenté, en 2024, une demande de modification de la décision d'octroi de la concession, à la suite de la faillite de la société Ecumed en 2021. En septembre 2024, la commission consultative des hydrocarbures avait approuvé le transfert à Exxoil des droits et obligations de la société défaillante.

Cette décision a récemment suscité une polémique autour du transfert intégral de la concession à Exxoil, qui en devient ainsi titulaire à 100 %.

Découvert en 1998, le gisement d'El Menzel est entré en production en 2000. Son exploitation a été arrêtée en 2007, après une baisse de la production à environ 35 barils par jour.

Au cours de ses sept années d'exploitation, le gisement a produit un total de 1,9 million de barils de pétrole.