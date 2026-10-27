Madagascar: Accès à l'eau potable - Le gouvernement met les bouchées doubles

Face aux difficultés d'approvisionnement en eau qui persistent à Antananarivo et dans plusieurs régions, le gouvernement multiplie les interventions. Renforcement de la production, réhabilitation des réseaux, forages de proximité et distribution d'urgence : plusieurs chantiers sont engagés avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'objectif est de faire parvenir durablement l'eau potable jusqu'aux foyers malgaches.

Pour de nombreux ménages, disposer de l'eau au robinet reste une préoccupation quotidienne. Dans la capitale comme dans plusieurs villes du pays, les difficultés d'approvisionnement persistent, particulièrement en cette période d'étiage. Face à cette situation, le gouvernement continue d'agir sur deux fronts : répondre aux besoins immédiats de la population et accélérer les investissements destinés à résoudre les problèmes structurels du secteur.

Production

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Dans la capitale, où le déficit de production est estimé à 100 000 m³ par jour, plusieurs chantiers sont engagés. Selon la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Anjaratiana Elia Razafindraniaina, lors de la cérémonie de remise de douze camions-citernes à la Jirama, à Mandroseza, hier, le projet Jirama Water III devrait apporter 50 000 m³ supplémentaires par jour à partir de l'année prochaine. Cette augmentation viendrait compléter les capacités de production déjà renforcées, avec l'ambition de réduire progressivement le déficit qui pénalise l'approvisionnement de la capitale.

Sortir des pénuries

L'effort ne porte pas uniquement sur la production. Le renouvellement des canalisations constitue un autre volet majeur de la réponse gouvernementale. L'arrivée annoncée en novembre de 64 kilomètres de conduites doit permettre d'engager de nouveaux travaux sur le réseau. La réhabilitation de trois grandes installations à Ankadivoribe, Faralaza et Vontovorona figure également parmi les interventions prévues dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP).

Urgent

En attendant les effets de ces investissements durables et structurels, les autorités renforcent les dispositifs d'urgence. Douze nouveaux camions-citernes de 10 m³ chacun viennent compléter les moyens de distribution, notamment pour alimenter les réserves d'eau installées dans les fokontany. Leur déploiement sera coordonné par la Jirama et les directions régionales de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, suivant les besoins identifiés sur le terrain. Les forages de proximité figurent également parmi les solutions mobilisées.

Ces interventions bénéficient de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale à travers le PAAEP. Elles devraient ainsi permettre de maintenir l'approvisionnement pendant la période d'étiage et de répondre aux besoins des localités affectées par les catastrophes naturelles, notamment les cyclones Gezani et Fytia. Il conviendrait de rappeler que les interventions ne se limitent guère à Antananarivo, mais s'étendent à toutes les régions du pays.