Tunisie: Diplomatie - Mohamed Ali Nafti s'entretient avec ses homologues algérien et égyptien à Alger

À l'occasion de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye tenue à Alger le 25 octobre 2026, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a eu deux entretiens successifs respectivement avec M. Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l'Étranger et des Affaires Africaines d'Algérie, et M. Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et des Égyptiens à l'Étranger.

Au cours de ces deux entretiens, le Ministre a abordé les volets de la coopération existante avec ces deux Pays frères, les préparatifs en cours pour la bonne tenue des prochaines échéances, ainsi que l'examen des derniers développements régionaux et internationaux et les moyens de renforcer la coordination et la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun.