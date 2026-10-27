Tunisie: Diplomatie - Mohamed Ali Nafti s'entretient avec ses homologues algérien et égyptien à Alger

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye tenue à Alger le 25 octobre 2026, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a eu deux entretiens successifs respectivement avec M. Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l'Étranger et des Affaires Africaines d'Algérie, et M. Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et des Égyptiens à l'Étranger.

Au cours de ces deux entretiens, le Ministre a abordé les volets de la coopération existante avec ces deux Pays frères, les préparatifs en cours pour la bonne tenue des prochaines échéances, ainsi que l'examen des derniers développements régionaux et internationaux et les moyens de renforcer la coordination et la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.