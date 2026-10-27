Tunisie: Quand sera achevé le nouveau pont de Bizerte ? La réponse du ministre

Les travaux de construction du nouveau pont de Bizerte devraient être achevés à l'été 2028, avec un coût global estimé à 750 millions de dinars pour l'ensemble des trois tranches du projet, a annoncé lundi le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari.

Dans une déclaration à Diwan FM, en marge d'une visite de travail effectuée lundi dans le gouvernorat de Bizerte, le ministre a précisé que la deuxième tranche, qui constitue la principale composante du projet et dont la réalisation est confiée à des entreprises chinoises, avait accusé un retard. Son achèvement était initialement prévu pour décembre 2027.

Slah Zouari a expliqué que les difficultés liées aux fondations profondes avaient été surmontées et que les travaux correspondants avaient été achevés à 100 %, conformément aux procédures techniques requises. Il a également indiqué que le nombre de pieux de fondation avait été porté de 16 à 24.

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À la suite de ces avancées, les entreprises chinoises chargées du chantier ont été appelées à prendre les dispositions nécessaires pour achever le projet au plus tard à l'été 2028, a souligné le ministre.

Le nouveau pont de Bizerte constitue un projet d'infrastructure majeur pour le gouvernorat. Son achèvement doit permettre d'améliorer les conditions de circulation et de renforcer la liaison entre les différentes zones desservies par cet ouvrage.