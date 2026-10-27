Tunisie: Grand Tunis - Arrestation de 'El Jenn'

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La brigade de la police judiciaire de Bab Bhar a arrêté, avant-hier, un individu connu dans les milieux criminels sous le surnom de "El Jenn", soupçonné d'être impliqué dans une série de vols ayant ciblé plusieurs cabinets médicaux dans le Grand Tunis et des régions avoisinantes, a indiqué une source sécuritaire à la correspondante de Diwan FM.

Selon la même source, les vols ont notamment visé des cabinets médicaux situés à Bab Bhar, au Bardo, à l'Ariana et à Ettadhamen, ainsi que dans d'autres localités.

Au cours de l'enquête, le suspect aurait reconnu avoir commis plusieurs de ces vols, selon les informations communiquées par la source sécuritaire.

Les investigations ont également révélé que l'individu faisait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différents services sécuritaires et judiciaires. Il avait par ailleurs été condamné par contumace à 12 ans de prison, a précisé la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.