Tunisie: Grand Tunis - Arrestation de 'El Jenn'

La brigade de la police judiciaire de Bab Bhar a arrêté, avant-hier, un individu connu dans les milieux criminels sous le surnom de "El Jenn", soupçonné d'être impliqué dans une série de vols ayant ciblé plusieurs cabinets médicaux dans le Grand Tunis et des régions avoisinantes, a indiqué une source sécuritaire à la correspondante de Diwan FM.

Selon la même source, les vols ont notamment visé des cabinets médicaux situés à Bab Bhar, au Bardo, à l'Ariana et à Ettadhamen, ainsi que dans d'autres localités.

Au cours de l'enquête, le suspect aurait reconnu avoir commis plusieurs de ces vols, selon les informations communiquées par la source sécuritaire.

Les investigations ont également révélé que l'individu faisait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différents services sécuritaires et judiciaires. Il avait par ailleurs été condamné par contumace à 12 ans de prison, a précisé la même source.