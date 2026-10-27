Tunisie: Inauguration de Carthage Event Shows - Ragheb Alama, toujours indémodable

Ragheb Alama a été de retour au Théâtre romain de Carthage lors de la soirée du 24 octobre. Ce concert s'inscrit dans un cadre spécial. Au-delà de l'ambiance purement musicale, il signe le coup d'envoi de la deuxième édition de Carthage Event Shows, organisée par différents partenaires publics et privés.

Une grande affluence a marqué ce rendez-vous dont l'objectif essentiel est de faire la promotion de la Tunisie comme destination touristique avec son histoire fascinante, sa richesse culturelle, ses beaux paysages naturels et... ses montgolfières!

Douze jours de festivités et d'activités diverses ont démarré le soir du concert jusqu'au 2 novembre prochain. Pourquoi avoir choisi Ragheb Alama en particulier et pas un artiste tunisien pour la soirée inaugurale ? La réponse nous a été donnée par les organisateurs lors de la conférence de presse. Ils voulaient inviter des stars très appréciées en Tunisie, mais aussi en dehors de nos frontières, afin de faire la promotion à grande échelle du circuit touristique « Des rives du Nord aux portes du Sahara », qui partira de Zaghouan, traversera le sud tunisien et sera de nouveau clôturé à Zaghouan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et c'est pour ce même principe qu'il y aura aussi dans le cadre de Carthage Event Shows deux DJ de renommée internationale, Francis Mercier de France et Mehmet Orhan de Turquie, respectivement pour les 29 et 30 octobre prochain. Ils seront présents à Ong Jmal, au milieu des dunes, à proximité du site de tournage de Star Wars.

Bien que le concert ne se soit pas déroulé à guichets fermés comme les passages précédents de Ragheb Alama, l'enthousiasme du public était manifeste. Les prestations du chanteur libanais sexagénaire se ressemblent dans les grandes lignes et on en repart toujours avec le même constat que ni l'artiste ni ses titres n'ont pris une ride. Le public réunissait des générations différentes. Il y avait les tout-petits de dix ans à peine et même moins.

En fait, c'est le chanteur lui-même qui s'est amusé à demander l'âge des enfants présents et il s'est avéré que, pour certains, ce n'est pas la première fois qu'ils le voient sur scène. Il y avait également des personnes d'âge avancé et même des non-voyants.

Ragheb Alama a construit une carrière solide avec ses tubes mémorables, des succès des années 1980 jusqu'aux nouveaux titres qu'il vient tout juste de sortir et que les spectateurs ont découvert à l'occasion de ce concert. Il n'est certainement pas à un stade de son parcours où il va faire ses preuves. En revanche, ce qui pourrait être analysé, c'est ce lien indéfectible avec le public fidèle, en dépit de sa présence répétitive, de ses concerts innombrables à Carthage et ailleurs, et de quelques polémiques par lesquelles certains de ses passages se sont soldés.

Avant que le chanteur ne monte sur scène, le programme de cette année a été annoncé. Les montgolfières, qui impressionnent les visiteurs dans des pays étrangers, seront à l'honneur pour la deuxième année consécutive en Tunisie, et ce, à Zaghouan, à Tozeur, à Nefta et du côté de Djerba- Médenine. C'est une manière innovante qui présente notre pays comme une destination attractive en dehors des circuits touristiques balnéaires ordinaires et aspire à créer une dynamique économique dans les régions concernées.

Des vidéos promotionnelles créées pour l'occasion ont défilé sur l'écran avant le début du concert. Certains personnages historiques ont été ressuscités par l'intelligence artificielle, dont Didon et Hannibal. Une vidéo a même restitué la cité de Carthage à l'époque de sa splendeur antique, avec Ragheb Alama en chevalier!

La star est montée sur scène sous les applaudissements et les acclamations. L'artiste a promis de parcourir l'ensemble de son répertoire, avec notamment des titres anciens que le public présent a réclamés. Et chose promise, chose due, depuis « Nassini edonia » par laquelle il a ouvert le spectacle en passant par « Albi aachi'ha » et « Enta l hob elkebir ». Le talent vocal et le charisme scénique de Ragheb Alama sont demeurés intacts d'un concert à l'autre, comme en témoignent les applaudissements nourris après chaque morceau. Les chansons n'ont visiblement pas perdu de leur attrait en dépit des années. Le public venu en milliers l'a accompagné en choeur pour ces tubes que la majorité connaît parfaitement.

La programmation a également inclus des titres fraîchement sortis dont « Khayef men eeh », « Mizajia » et « Enti donia ». Le concert, qui a duré deux heures, s'est achevé sous les applaudissements d'un public conquis.