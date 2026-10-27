Tunisie: L'USBG, leader provisoire du championnat - L'incroyable entame de saison !

Après cinq succès dont quatre d'affilée et deux nuls, l'USBG s'est bien installée à la tête du championnat. Une première dans l'histoire du club des «Jaune et Noir».

En venant à bout d'un adversaire aussi coté que le ST, après avoir plié le CA sur la même pelouse, les protégés de Sofiene Hidoussi ont confirmé que leur excellent début de parcours n'est pas le fruit du hasard et que leurs performances n'ont fait que valider leur travail et celui de leur entraîneur. Avec 17 points au compteur en sept journées, l'USBG a pris une avance conséquente et ne sera détrônée de sa première position au classement que si L'Espérance et le Club Africain font le plein de points dans les matches retard (2 rencontres pour les «Sang et Or» et trois pour les «Rouge et Blanc»).

Les coéquipiers de Lassâad Hammami ne vont pas pour autant regarder dans leur rétroviseur de peur d'être rattrapés par leurs poursuivants, mais seront habités par l'unique souci d'aller toujours de l'avant et de ne pas laisser filer toute occasion de creuser l'écart.

Un dispositif qui repose sur le collectif

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Il est bien évident que, dans cette réussite, il faut accorder le mérite aux joueurs tout en reconnaissant aussi qu'il y a l'empreinte d'un grand entraîneur qui a su bien gérer ce potentiel humain et gagner ses matches non pas en s'adaptant à ses adversaires, mais en imposant son jeu et en tirant le maximum du groupe à sa disposition. N'ayant pas de super stars dans son équipe, Sofiene Hidoussi a construit un dispositif qui repose sur le collectif.

Il a choisi la polyvalence avec bon nombre de joueurs qui peuvent évoluer et se distinguer à plusieurs postes. Ainsi, il ne s'est jamais trouvé à court de solutions pour remplacer des joueurs défaillants.

Contre le CA, la blessure de l'arrière gauche Foued Timoumi ne l'a pas chiffonné et il a reconverti le demi axial Aymen Amri, pied droit, au poste de latéral sur ce côté. Il a replacé aussi Ghazi Ayadi, un milieu central, sur ce même couloir comme ailier gauche pour pallier les forfaits de Borhan Hakimi et d'Idriss Mhirsi. Contre le ST, il a commencé par le trio Prince Agbanou-Salah Harrabi- Jassem Abcha dans une défense à cinq avec Daniel Oboh et toujours Aymen Amri sur les couloirs.

Il a fait revenir Ghazi Ayadi au milieu pour former avec Mohamed Chérif Camara un duo de couverture et de transition, plaçant devant eux le virevoltant Abdelouahab Bakhouche comme ailier droit et un Ayoub Mcharek tout feu tout flamme comme joueur de dernière passe dans le coeur de la surface.

Avec une stratégie bien claire : la première mi-temps pour harceler et user l'adversaire et la seconde pour lui porter le coup de grâce. De plus, il a ses jokers sur le banc. Contre le CA, il a joué la carte Wael Salhi. Coaching réussi avec le deuxième but de la victoire dans le temps additionnel. Face au ST, il a choisi Amadou Diakité pour prendre la place de Nassim Chachia à la mi-temps. Le jeune attaquant guinéen de 21 ans a récompensé la confiance de son coach par un but précieux dans le dernier quart d'heure. Sofiene Hidoussi ne joue jamais avec la même formation et les mêmes idées.

Il redistribue les rôles et les cartes à chaque match et possède un art de chambarder à chaque fois son effectif pour mieux surprendre ses adversaires. Cette variété dans les choix a été son arme principale pour obtenir ce sublime parcours en championnat.