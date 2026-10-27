Angola: Le Registre national agro-pastoral compte désormais plus de 500 000 producteurs

Ondjiva — Plus de 500 000 producteurs sont inscrits au Registre national des producteurs agro-pastoraux et forestiers familiaux (RENAPAF), une initiative visant à créer une base de données intégrée des agriculteurs et à améliorer la planification des politiques publiques pour le secteur.

Cette information a été communiquée à la presse ce samedi par le directeur général de l'Institut de développement agraire (IDA), Felismino da Costa, qui a précisé que chaque producteur inscrit a reçu une carte d'identification liée à son profil.

Le processus a été lancé en juillet de cette année par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, dans la province de Cuanza-Norte.

Le responsable s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2026/2027, qui s'est tenue dans la province de Cunene, sous la direction du ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

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Felismino da Costa a précisé que l'enregistrement des agriculteurs vise à identifier les producteurs, à suivre les aides déjà perçues, à vérifier le respect des obligations et à connaître l'état d'avancement de la régularisation foncière, considérée comme l'un des principaux moyens de production agricole.

Selon le responsable, grâce à cette carte de producteur, les bénéficiaires ont désormais accès à divers avantages, notamment des facilités de crédit, un approvisionnement en carburant et l'acquisition d'engrais.

Ils peuvent également bénéficier d'une protection sociale en cas de retraite, de vieillesse ou d'invalidité, dans le cadre des dispositions prévues par l'accord conclu avec l'Institut national de sécurité sociale (INSS).

Par ailleurs, le directeur général de l'IDA a fait savoir que le Ministère de l'Agriculture et des Forêts prévoit l'intégration annuelle de 450 jeunes dans le secteur agricole.

Dans ce contexte, 18 jeunes agriculteurs de la province de Cunene ont reçu des titres de concession foncière, officialisant l'attribution d'un périmètre de 25 hectares dans la zone de Cafu, afin de garantir la régularisation et l'accès aux terres de production.

Il a précisé que les bénéficiaires seront accompagnés et formés aux pratiques agricoles améliorées, aux techniques de commercialisation, à l'innovation, ainsi qu'à la transformation du potentiel productif en résultats économiques.

À cet effet, le Centre intégré agro-sylvo-pastoral de Cafu a été créé ; il est dédié à la formation dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, avec pour objectif d'accroître la production de viande et de lait, ainsi que la transformation de ces produits afin de générer des revenus.

Le responsable a également souligné le partenariat établi avec l'Institut supérieur polytechnique d'Ondjiva, grâce auquel les étudiants en agronomie pourront suivre des travaux pratiques, complétant ainsi leurs connaissances théoriques par une expérience sur le terrain.

Felismino da Costa a indiqué que la campagne agricole 2025/2026 a enregistré une croissance supérieure à 7 %, et qu'une productivité à deux chiffres est attendue pour la campagne 2026/2027.

