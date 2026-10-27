Angola: L'Expo Icolo e Bengo récolte plus de 400 millions de kwanzas

Catete — La première édition de l'Expo Icolo e Bengo 2026, qui s'est tenue du 22 au 25 de ce mois dans la municipalité de Catete, a permis de récolter 477 millions de kwanzas à l'avant-dernier jour, a annoncé la directrice de l'organisation, Leonilde Augusto.

Selon une première estimation, la directrice générale de LD Eventos, organisatrice de l'événement, a indiqué que la collecte de ces fonds s'est principalement concentrée dans le secteur de la restauration, avec une moyenne de 20 unités vendues par jour à un prix minimum de 500 kwanzas et un prix maximum de 10 000 kwanzas.

La responsable a remercié le Gouvernorat d'Icolo e Bengo pour son initiative de promouvoir l'Expo et pour la confiance qu'il accorde au secteur privé.

« C'est grâce à ce type d'action que la province peut se développer. Nous espérons que la prochaine édition permettra de doubler les fonds récoltés lors de cet événement », a-t-il prédit.

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De son côté, le gouverneur de la province, Auzílio Jacob, a souligné que la province d'Icolo e Bengo prend progressivement sa place parmi les 21 provinces du pays.

Il a cité en exemple les secteurs clés suivants : agriculture, élevage, santé, énergie et eau, et tourisme.

Il a indiqué que, compte tenu de la forte demande enregistrée lors de cette édition, l'Expo 2027 se tiendra dans un espace plus vaste et mieux équipé.

Il a ainsi invité les entrepreneurs présents à investir et à créer des opportunités commerciales à Icolo e Bengo.

La dernière journée de l'Expo Icolo e Bengo a été consacrée aux échanges entre les familles.

Le salon s'est tenu du 22 au 25 de ce mois au Centre de production en Afrique, dans la municipalité de Catete, sur une superficie totale de 250 000 mètres carrés, dont 200 000 pour les quatre halls (espace intérieur) et 50 000 pour les espaces extérieurs non cultivés.

Il s'est déroulé sous le thème « Connecter les investissements, stimuler le développement » et a réuni plus de 250 exposants nationaux et internationaux.