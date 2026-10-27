Angola: L'INE lance les préparatifs du Recensement des unités économiques

Luanda — L'Institut national de la statistique (INE) a lancé la semaine dernière la préparation du Recensement des entreprises, établissements et commerces (REMPE 2027), un processus visant à cartographier les unités économiques sur l'ensemble du territoire national.

Selon un communiqué de l'institution, transmis aujourd'hui à l'ANGOP, l'opération a pour objectif d'identifier et de localiser les établissements et entreprises existants dans le pays, de permettre l'enregistrement de leur situation géographique, d'organiser les zones de travail et d'orienter les équipes de collecte de données sur le terrain afin d'assurer une meilleure couverture du recensement.

Le document précise que le REMPE 2027 couvrira tous les établissements et entreprises fixes et visibles, quels que soient leur taille ou leur niveau de formalisation, en complétant les données collectées sur le terrain par des informations issues des registres administratifs.

Grâce à cette initiative, l'INE entend produire des données actualisées sur la structure et la répartition géographique du tissu économique national, ainsi que favoriser la mise à jour des Archives des unités statistiques, l'amélioration des échantillons pour les enquêtes économiques et la révision de l'année de référence des comptes nationaux.

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Les données statistiques recueillies serviront de base à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, ainsi qu'à la prise de décision des acteurs du secteur privé.

Dans sa note, l'Autorité nationale de la statistique sollicite la collaboration des chefs d'entreprise, des responsables d'établissements, des collectivités territoriales et des associations professionnelles afin de fournir des informations exactes et d'appuyer le travail des équipes de terrain.

L'INE réaffirme également son engagement à produire et à diffuser des informations statistiques officielles de haute qualité, accessibles et pertinentes pour le développement socio-économique du pays.