Sénégal: Service public - Vers la validation d'une Stratégie nationale d'accueil et d'orientation

Fatick — Les parties prenantes du secteur public sénégalais procéderont, le 29 octobre prochain, à la validation de la Stratégie nationale d'accueil et d'orientation au sein du service public (SNAO) visant à améliorer l'expérience des usagers, a annoncé, lundi, à Fatick (centre-ouest), le directeur de la Transformation du secteur public, Mamadou Abdoulaye Touré.

"Une validation de la Stratégie nationale d'accueil et d'orientation est prévue pour doter l'ensemble des administrations d'un cadre de référence commun pour lequel l'accent est mis sur la dignité de l'usager à travers le développement de l'écoute active, de l'empathie, de la disponibilité et de la courtoisie au sein des services publics", a-t-il notamment déclaré.

Cette annonce a été faite à l'occasion d'une visite effectuée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, à Fatick, afin d'évaluer le travail des services déconcentrés de son département ministériel, en présence de la gouverneure de la région, Ngoné Cissé, des autorités administratives et territoriales locales et d'autres partenaires sociaux.

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Avant de rallier la salle des réunions de la gouvernance de Fatick, le ministre et sa délégation se sont d'abord rendus dans les locaux de l'Inspection régionale du travail et de la protection sociale.

Sur place, il a constaté que les bâtiments sont situés dans une zone inondable, obligeant les agents à suspendre leurs activités pendant l'hivernage.

"Une réflexion est menée avec le gouverneur pour récupérer le site et assurer la continuité du service", a promis Mamadou Lamine Dianté, qui a été informé sur place que Insection régionale du travail ne dispose que d'un seul véhicule en panne depuis quelques mois.

De plus, l'accès aux locaux des structures administratives est entravé pour les personnes en situation de handicap du fait de l'absence d'aménagements adaptés tels que des rampes d'accès.

"Le service public doit garantir non seulement une accessibilité géographique, mais également une véritable inclusion pour les populations vulnérables", a souligné le directeur de la Transformation du secteur public.

Selon lui, le service public est un levier fondamental de cohésion nationale et le citoyen doit pouvoir accéder aux services de l'Etat dans les mêmes conditions qu'à Dakar.

Mamadou Abdoulaye Touré a notamment fait observer que les autorités administratives et les agents déployés dans les régions font preuve d'un fort patriotisme malgré des conditions de vie et d'accès aux services sociaux de base.

Relavant l'inexistence de référentiel d'accueil et d'orientation unifié, il a toutefois souligné que le nouveau Code du travail offre l'opportunité de mettre en place un programme spécial pour renforcer les compétences et la montée en puissance des inspections du travail et de la protection sociale.

"Les nouvelles missions attribuées aux inspections du travail et de la protection sociale doivent être harmonisées avec les normes réglementaires et les autres administrations", a-t-il exhorté.

Dans le cadre de la politique de déconcentration, un partenariat inspiré de modèles internationaux notamment avec l'Azerbaïdjan est mis en oeuvre afin de créer un écosystème intégré en vue de la création des "Maisons du service public", a-t-il annoncé

Celles-ci constitueront, selon lui, des plateformes intégrées et standardisées fondées sur le principe du dépôt unique pour simplifier les démarches, réduire les déplacements et éviter les tracasseries administratives.

Huit pôles territoires sont concernés par le lancement de la phase pilote des "Maisons du service public", a fait savoir le directeur de la Transformation du service public, plaidant pour l'intégration de la région de Fatick dans ce programme.